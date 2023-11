Wolfsburg. Drei Wolfsburger Institutionen haben sich für das Mahnmal am Schachtweg zusammengetan. Die Geschichte dahinter ist grausam.

Dort, wo heute die BBS I steht und junge Menschen unterrichtet werden, wurden vor 80 Jahren Säuglinge mutwillig dem Tod überlassen. An diese grausamen Geschehnisse im sogenannten „Ausländerkinder-Pflegeheim“ erinnert seit nun wieder eine neue Gedenktafel, wie die IG Metall Wolfsburg mitteilt.

Das Mahnmal ist ein gemeinsames Projekt der Wolfsburger Gewerkschaft, der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ (VVN-BdA) und der Berufsschule. Vertreter der drei Institutionen sowie Schülerinnen und Schüler kamen zum Anbringen der Tafel zusammen und erinnerten an dieses dunkle Kapitel der Stadtgeschichte.

Das NS-Kinderheim als ein dunkles Kapitel der Wolfsburger Stadtgeschichte

„Die Geschichte des Nazi-Kinderheims, das von Oktober 1943 bis Juni 1944 im Schachtweg existierte, ist unvorstellbar“, heißt es in der Mitteilung. Um die Arbeitskraft junger ausländischer Zwangsarbeiterinnen zu erhalten, wurden ihnen ihre Babys kurz nach der Geburt entrissen, in den Baracken des Kinderheims untergebracht und dort dem Tode überlassen.

Ende der Rastatter Hängepartie für Wolfsburgs Stadträtin?

Perspektive fehlt: Feuerwehr-Frust in Wolfsburgs Stadtmitte

Wolfsburger Weihnachtsmarkt – das Programm zum Start

Viele der Kinder wurden nur wenige Tage alt, starben an Vernachlässigung und Unterernährung – alles abgesegnet vom damaligen Werksarzt Dr. Hans Körbel, der 1947 von einem britischen Militärgericht zum Tode verurteilt wurde. Als die Zwangsarbeiterinnen zum Aufstand ansetzten, wurden die Kinder fortan in das Kinderheim im entfernteren Rühen gebracht, wo nochmals hunderte Kinder den Tod fanden.

Gedenktafel in Wolfsburg wurde mutwillig beschädigt und musste ersetzt werden

„Wir in Wolfsburg mit unserer Stadtgeschichte haben die besondere Pflicht, immer wieder auf die unvorstellbaren Verbrechen des NS-Regimes hinzuweisen und an die Opfer zu erinnern. Das Grauen in den Kinderheimen lässt uns sprachlos zurück und doch müssen wir diese Verbrechen klar und deutlich aussprechen, damit sie niemals in Vergessenheit geraten“, sagte Steffen Schmidt von der IG Metall.

„Ich freue mich, dass heute viele Jugendliche vor Ort sind, die den Staffelstab der Erinnerung, den wir einst von den Überlebenden aus den Konzentrationslagern erhalten haben, hoffentlich weitertragen werden. Jetzt, wo rechtes Gedankengut wieder immer stärker um sich greift, ist das wichtiger denn je“, sagte Mechthild Hartung vom VVN-BDA.

Die Gedenktafel selbst zeuge leider von diesem Aufkeimen rechten Gedankenguts. Erstmals wurde sie vor vielen Jahren im Zuge des Protests gegen das von einem NPD-Funktionär geplante KdF-Museum angebracht. „In der Zwischenzeit wurde es mutwillig beschädigt und musste nun ersetzt werden“, so die IG Metall. Die Kosten dafür habe die Gewerkschaft übernommen.

red