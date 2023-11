Wolfsburg. Nach Umbaumaßnahmen ist der Pavillon der VW-Marke Skoda in der Wolfsburger Autostadt wieder offen – und es hat sich einiges getan

Nach einer mehrwöchigen Umbaupause begrüßt das Team des Skoda-Pavillons in der Autostadt in Wolfsburg wieder Besucherinnen und Besucher. Die Fassade, die aus der Vogelperspektive dem geflügelten Pfeil des seit 1926 genutzten Skoda-Logos nachempfunden sein soll, würde nun in den Marken-Farbtönen Emerald Green und Electric Green erstrahlen, teilt die Autostadt mit. Auch im Inneren habe sich einiges getan: Gäste können eine Reise durch die Geschichte der Traditionsmarke aus Mlada Boleslav unternehmen, aktuelle Modelle sehen oder einen Blick in die Zukunft wagen.

Armin Maus, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, sagt: „Der neu gestaltete Pavillon repräsentiert nicht nur die herausragende Handwerkskunst der Marke Skoda, sondern auch die fortwährende Entwicklung der Autostadt als einem führenden Ort für automobile Begeisterung. Die Neueröffnung des Skoda-Pavillons markiert einen bedeutenden Schritt in unserer Mission, unseren Gästen stets innovative und faszinierende Automobilerlebnisse zu bieten.“

Skoda-Pavillon in der Autostadt verspricht Einblick in die Geschichte der Marke

Der Ausstellungsbereich „History Wall“ lade Gäste ein, einen Roadtrip durch die Geschichte der Marke Skoda zu erleben. Ein historisches Fahrrad repräsentiere dabei die Anfänge des Unternehmens, das unter dem Namen Laurin & Klement ab 1895 zunächst Zweiräder herstellte. „Darüber hinaus werden innovative Ideen und Fahrzeugteile – wie ein historisches 3-Speichen-Lenkrad und ein Signalhorn – aus dem frühen 20. Jahrhundert gezeigt“, teilt die Autostadt mit.

Herzstück des neuen Pavillons soll die sogenannte „Brand exploration area“ sein. Hier werden aktuelle Fahrzeugmodelle gezeigt. Außerdem können Besucherinnen und Besucher einen Blick in die Zukunft der Marke werfen und mit der Designstudie „Skulptur Space“ auf Tuchfühlung gehen. Das Highlight dabei: Die Besucher selbst können die Lichtstimmung verändern und die Studie und ihre Umgebung in einen eigenen Farbton tauchen.

Auch für Kinder und Sportfans will der Skoda-Pavillon etwas bieten

Viel zu erleben, soll es auch für alle jungen Skoda-Fans geben. „Für sie wird der Pavillon zu einem Abenteuerspielplatz, auf dem sie sich austoben können“, so die Autostadt. Eine Kletterwand bietet drei verschiedene Kletterrouten mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zu einer spielerisch-kreativen Entdeckungstour durch den Pavillon sollen zudem die roten „Power-Kids-Schilder“ einladen, die in den verschiedenen Ausstellungsbereichen zu finden sind.

Ein eigener Ausstellungsbereich widmet sich außerdem der Leidenschaft der Marke Skoda für den Sport. Ob im Motorsport, beim Eishockey oder im Radsport – das Engagement reiche mehr als 120 Jahre zurück und sei damit seit den Anfängen fester Bestandteil der Skoda-DNA. Ein „Radsport-Exponat“ soll Besucherinnen und Besucher dazu animieren, selbst aktiv zu werden und gegeneinander anzutreten.

