Wolfsburg. Das Werk von Volkswagen-Autoeuropa erhält den „Automotive Lean Production Award“. Was die Portugiesen besonders gut machen.

Auszeichnung für Volkswagen-Autoeuropa: Das Werk im portugiesischen Palmela, wo der T-Roc vom Band läuft, hat den „Automotive Lean Production Award“ gewonnen – und zwar in der Königsdisziplin „OEM“ der Fahrzeughersteller. Das teilt Volkswagen mit.

Der Standort zeichne sich durch kontinuierliche Prozessverbesserung, die schnelle Umsetzung neuer Ideen und eine Reihe wirkungsvoller Digitalisierungsprojekte aus, heißt es in der Begründung der Jury. Im Vorjahr hatte Palmela bereits den Sieg in der Kategorie „Digital Use Cases“ davongetragen.

„Die Mannschaft und ich sind stolz auf den Award. Es ist eine Bestätigung, dass wir mit unseren vielen Initiativen zur schlanken Produktion auf dem richtigen Weg sind. Die Auszeichnung unterstreicht zugleich die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts“, sagt Thomas Hegel Gunther. Der Geschäftsführer von VW-Autoeuropa nahm den renommierten Preis vergangene Woche am Rande eines Kongresses in München entgegen.

VW-Vorstand Vollmer bedankt sich bei Mitarbeitenden in Palmela

Hegel Gunther nutzte die Gelegenheit, um sich bei seinem Team für die hervorragende Arbeit der vergangenen Wochen und Monate zu bedanken. Das hohe Engagement der Beschäftigten, gepaart mit Motivation und Mut, Dinge schnell und unkompliziert umzusetzen, ermögliche die nachhaltige Transformation des Standorts, so Hegel Gunther.

Sara-Frenkel-Preis geht an Wolfsburger Schüler

Nach 34 Jahren: Freddy Soika verabschiedet sich von VW

Salzgitter: Dann startet in der VW-Gigafabrik die Produktion

Christian Vollmer, Produktions- und Logistikvorstand sowie Mitglied der erweiterten Konzernleitung von Volkswagen, betont: „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung für Volkswagen-Autoeuropa und möchte mich bei dem gesamten portugiesischen Team für den Einsatz bedanken. Auszeichnungen wie der ,Automotive Lean Production Award‘ sind für mich nicht nur Innovationstreiber für den Konzern, sondern vor allem Anerkennung für die Teams, die zur ständigen Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen. Diese Wertschätzung motiviert uns alle, immer weiter nach neuen Ideen zu suchen.“

VW-Fabrik in Portugal überzeugt in Sachen Produktion, Modernisierung und Digitalisierung

Seit 2006 verleihen die Unternehmensberatung Agamus Consult und das Fachmagazin Automobil Produktion gemeinsam die renommierten Preise an herausragende Werke. Ausgezeichnet werden Fabriken, die signifikante Verbesserungen in ihren Produktionsprozessen aufweisen. Ziel sei es, mit der Initiative einen Benchmark für schlanke Produktion, Modernisierung und Digitalisierung für die internationale Automobilindustrie zu etablieren.

VW-Autoeuropa-Geschäftsführer Thomas Hegel Gunther und sein Team bei der Verleihung des „Automotive Lean Production Awards“. © FMN | Volkswagen AG

Das Volkswagen-Werk in Palmela habe sich zum Ziel gesetzt, die schlankeste und produktivste Fabrik der Marke Volkswagen zu sein. Dieses Ziel leite sich aus dem Handlungsfeld „Wettbewerbsfähigkeit“ ab, einem der sechs Handlungsfelder der Strategie „Drive The Future“ von Volkswagen-Autoeuropa. Die Kennzahlen des Standorts würden für sich sprechen: Die Produktivität soll in den vergangenen zwei Jahren um etwa zehn Prozent gestiegen sein. Das Ziel sei klar: Das Werk wolle sich für die BEV-Zukunft wettbewerbsfähig aufstellen.

VW-Werk in Palmela bereitet sich auf Nachfolger für den T-Roc vor

Das Werk war 1991 aus einem Joint Venture zwischen Volkswagen und Ford entstanden. Seit 1999 besitzt VW 100 Prozent der Anteile. Im Werk wird mit knapp unter 5000 Mitarbeitern der T-Roc produziert. Mit mehr als 230.000 produzierten Fahrzeugen pro Jahr, vorwiegend für den Export, leiste Volkswagen-Autoeuropa einen wichtigen Beitrag zum nationalen Warenexport und Bruttoinlandsprodukt, heißt es in der Mitteilung.

Auszeichnungen wie der „Automotive Lean Production Award“ sind für mich nicht nur Innovationstreiber für den Konzern, sondern vor allem Anerkennung für die Teams, die zur ständigen Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen. Christian Vollmer, Produktions- und Logistikvorstand von Volkswagen

Das Werk bereite sich aktiv auf den T-Roc-Nachfolger vor, signifikante Investitionen seien geplant. In Palmela soll sich zudem ein wichtiger Bestandteil des Produktionsverbundes der Komponenten befinden, da das Presswerk 80 Prozent seiner Teile für andere Werke und Marken des VW-Konzerns herstelle. Darüber hinaus verfügte Autoeuropa über einen Werkzeugbau, wo Presswerkzeuge für diverse Fahrzeuge des Konzerns gefertigt würden.

red