Wolfsburg/Rastatt. Die Zitterpartie dauert für Wolfsburgs Stadträtin in Rastatt an. Jetzt könnte der Rastatter Gemeinderat OB-Müller „ins Amt bestellen“.

Ein vorläufiges Ende der Hängepartie bei den Oberbürgermeisterwahlen in Rastatt könnte für Wolfsburgs Stadträtin Monika Müller in Sicht sein. Der dortige Gemeinderat könnte sie am 11. oder am 21. Dezember zunächst mehrheitlich „ins Amt bestellen“. Einen Vorstoß dazu hatten die Freien Wähler (FW) jetzt auf den Weg gebracht. Dies berichten die Badischen Neuesten Nachrichten (BNN). Der Termin für die gegebenenfalls entscheidende Gemeinderatssitzung hängt an der Entscheidung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das zu einer Bewertung des Wahleinspruchs kommen muss.