Vorsfelde. Im Drömlingstadion in Vorsfelde wird „Einmal die Wahrheit“ von Karlheinz Komm gezeigt. Das hat der Kulturverein Zugabe vor.

In Erklärungsnöte bringt Archivleiterin Hilde Petersen (Angelika Jeworrek) ihre Staatssekretärin Dr. Annemarie Zapf-Sulzer (Birgit Minor) in „Einmal die Wahrheit“ von Karlheinz Komm. Ist Petersen doch als „doppeltes Lottchen“ an ihrem 60. Geburtstag so beschwipst wie unverfroren in die Rolle ihrer Vorgesetzten geschlüpft: mit deren Perücke und Ersatzbrille, deren Gestik und Stimmlage gibt sie dem Journalisten Jochen Gehrke (Christian Minor) ein brisantes, offenes Interview. Mit absehbaren Folgen.