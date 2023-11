Wolfsburg. Die Wolfsburgerin Devah Falcone war für ihren Verein erneut in Afghanistan. Sie traf dort auf verstörte Kinder und sah bittere Armut.

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Afghanistan. Die deutsche Botschaft ist geschlossen, von Überlandfahrten wird dringend abgeraten. Eine Wolfsburgerin nimmt die Gefahr dennoch immer wieder auf sich, um Kindern und Familien im Land der Taliban zu helfen. Im November war Devah Falcone zum dritten Mal für den Verein „Bildung für Kinder in Afghanistan“ (BfKiA), der zwei Schulen in Ebad Kalah und Masar-e Scharif gebaut hat, in Afghanistan unterwegs.