Wolfsburg. Das „Volkswagen Group Fellowship“ geht in diesem Jahr an Kunstvermittlerin Santi Michaela Grunewald – und das Preisgeld ist nicht ohne.

Die Städtische Galerie Wolfsburg und die Volkswagen Group haben 2017 ein bisher einzigartiges Projekt ins Leben gerufen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Mit dem „Volkswagen Group Fellowship“ wird im Rahmen des internationalen Fellowship-Programms zusammen in der Städtischen Galerie ein freies Stipendium für Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler vergeben. In diesem Jahr geht es an Santi Michaela Grunewald.

Ziel des Stipendiums sei es, sowohl die Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler selbst sowie innovative Ansätze für die Vermittlung zeitgenössischer Kunst zu fördern. Das Stipendium ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert und wird jeweils für ein Jahr vergeben.

Bewerbungen für das Volkswagen-Stipendium haben hohes Niveau

Die Volkswagen Group und die Städtische Galerie äußern sich sehr erfreut darüber, dass es auch für 2023/24 gelungen ist, das Stipendium für Kunstvermittlung „Volkswagen Group Fellowship“ auszuschreiben und durchzuführen. „Wie schon in den Vorjahren wurde das hohe Niveau der Bewerbungen gehalten, und es wurden sehr interessante und hoch qualifizierte Bewerbungen und Vorschläge aus dem deutschsprachigen Raum eingereicht“, heißt es in der Mitteilung.

In einer Jurysitzung Mitte Oktober seien die Bewerbungen ausführlich diskutiert und sich einstimmig für die Vergabe des Stipendiums entschieden worden. Santi Michaela Grunewald plane in intensiver Auseinandersetzung mit der Städtischen Galerie ein künstlerisches partizipatives Projekt mit verschiedenen Medien, das eine kritische Perspektive auf vorherrschende Wissensregime in künstlerischen Sammlungen einnehmen soll. Die Kunstvermittlung spiele hierbei eine Schlüsselrolle, indem sie über die Macht verfüge, die Vielfalt der Kunst und ihre situierten Kontexte anzuerkennen und zu fördern.

„Die Städtische Galerie freut sich auf die kunstpädagogische Forschung von Santi Michaela Grunewald zu ‚Sammlungsprozessen, etablierten Gewohnheiten und den damit einhergehenden Anschluss- und Ausschlussmechanismen‘. Dieses Thema passt hervorragend zum neuen Schwerpunkt der Städtischen Galerie. Die Institution wird sich in ihrem Jubiläumsjahr 2024 intensiv mit den Themen Outreach und Museologie beschäftigen. Auf die Sammlung im Schloss Wolfsburg und ihre Zugänglichkeit soll zukünftig das Hauptaugenmerk gerichtet werden”, erklärt Susanne Pfleger, die Leiterin der Städtischen Galerie.

red