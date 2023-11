Wolfsburg. Mit dem Preis will Volkswagen wichtige Werte fördern. Die Sieger setzten sich mit einem bedeutenden Thema auseinander.

Volkswagen hat den Sara-Frenkel-Preis für Respekt, Toleranz und Zivilcourage 2023 verliehen. Der mit insgesamt 3000 Euro dotierte Preis ging in diesem Jahr an Schülerinnen und Schüler der Wolfsburger Carl-Hahn-Schule für ihre Inszenierung „People help the People“. Das teilt der Autobauer mit.

Mit viel Engagement, Professionalität und Herzblut hätten Mitglieder der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Berufsausbildung die Preisvergabe von der Ausschreibung bis zur Verleihung begleitet. Höhepunkt sei die feierliche Übergabe im Forum des Konzernarchivs im Beisein von Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian und der Vorsitzenden des Bildungsausschusses im Gesamtbetriebsrat, Burcu Sicilia, gewesen. „Mit dem Sara-Frenkel-Preis zeichnet Volkswagen Ideen und Initiativen junger Menschen aus, die für Respekt und Toleranz im Miteinander werben und zu Zivilcourage gegen Gewalt und Rassismus aufrufen“, heißt es von VW.

Namensgeberin Sara Frenkel-Bass lebt mittlerweile in Belgien

Werte und Verhaltensweisen, mit denen sich die Namenspatronin, Sara Frenkel-Bass, ein Leben lang identifiziert habe. Sie war von 1943 bis 1945 selbst Zwangsarbeiterin im Volkswagen-Werk in Wolfsburg. Ihr Leben lang habe sie sich für die ihr am Herzen liegenden Werte Respekt, Toleranz und Zivilcourage und gegen das Vergessen engagiert. Sie forderte zu einer aktiven Haltung auf: „Ich appelliere an die junge Generation: seid wachsam, schaut hin, hört nicht weg. Steht zusammen und macht den Mund auf, wenn wieder über Andersdenkende, Andersfarbige und Andersgläubige gehetzt wird. Das Leid von damals darf sich nicht wiederholen.“ Die heute 100-Jährige lebt in Antwerpen in Belgien.

Diesem Aufruf schloss sich Burcu Sicilia in ihrem Grußwort an die Preisträger und Gäste an: „Es ist dem Beitrag von Zeitzeugen wie Sara Frenkel zu verdanken, dass der Dialog zwischen den Generationen und der bewusste Umgang unserer Belegschaft mit der Vergangenheit aufrechterhalten und lebendig bleibt. Gerade jetzt erleben wir wieder schwierige Zeiten mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen. Und wir als Belegschaft haben diesen negativen und von Hass geprägten Stimmungen und Tendenzen im Land gemeinsam etwas entgegenzusetzen. Nämlich: Respekt, Toleranz, Frieden und Menschlichkeit.“

VW-Personalchef Kilian lobt Bedeutung der Zeitzeugen

Für Konzernpersonalvorstand Gunnar Kilian hat die Erinnerungskultur bei Volkswagen schon immer höchsten Stellenwert, heißt es in der Mitteilung. Der Beitrag der Zeitzeugen wie Sara Frenkel sei dabei von zentraler Bedeutung: „Sara Frenkel teilt ihre Erfahrungen als Überlebende des Holocaust mit Generationen junger Menschen bei Volkswagen und auch darüber hinaus. Ihr Engagement gegen das Vergessen und für unsere gemeinsamen Grundwerte ist in der aktuellen Zeit wichtiger als je zuvor. Dieser Preis repräsentiert die Idee, dass jede und jeder von uns die Macht hat, Veränderungen herbeizuführen, wenn wir nur den Mut dazu haben, uns für das einzusetzen, woran wir glauben. Umso wichtiger ist es, Ideen und Initiativen auszuzeichnen und zu fördern, die sich in Sara Frenkels Sinn für Respekt, Toleranz und Zivilcourage stark machen.“

Dieter Landenberger führt die Gäste der Verleihung durch die Erinnerungsstätte an die Zwangsarbeit auf dem Gelände des Volkswagenwerks in Wolfsburg. © FMN | Volkswagen AG

Das in diesem Jahr mit dem Sara-Frenkel-Preis ausgezeichnete Projekt „People help the People“ von Schülerinnen und Schülern der Carl-Hahn-Schule befasst sich mit geflüchteten Personen aus unterschiedlichen Ländern. Die Botschaft der Inszenierung: Menschen können anderen Menschen helfen. Dafür haben die Teilnehmenden Geflüchtete unter anderem aus Syrien, dem Irak, Kosovo und der Ukraine danach befragt, was ihnen nach ihrer Flucht geholfen hat. In Rahmen einer Theateraufführung wurde dann szenisch gezeigt, wie praktische Hilfe und Zuwendung aussehen kann und welche Verhaltensweisen zu erfolgreicher Integration führen können.

Führung durch die Gedenkstätte zur Zwangsarbeit im Volkswagen-Werk

Im Anschluss an die Preisverleihung wurden die Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Platzierten vom Leiter von VW-Heritage, Dieter Landenberger, durch die „Erinnerungsstätte an die Zwangsarbeit auf dem Gelände des Volkswagenwerks“ geführt. Die Ausstellung in einem ehemaligen Luftschutzbunker der Halle 1 vermittele einen Eindruck vom Ausmaß der Zwangsarbeit und der Einbindung der damaligen Volkswagenwerk GmbH in die nationalsozialistische Kriegswirtschaft. Diese sehr unmittelbar erfahrbare Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte sei ein wichtiger Baustein der Erinnerungsarbeit von Volkswagen. Mit werktäglichen Führungen durch die Erinnerungsstätte leiste VW-Heritage seinen Beitrag gegen das Vergessen und für Werte wie Respekt, Toleranz und Zivilcourage.

Dieser Preis repräsentiert die Idee, dass jede und jeder von uns die Macht hat, Veränderungen herbeizuführen, wenn wir nur den Mut dazu haben, uns für das einzusetzen, woran wir glauben. Gunnar Kilian, VW-Personalvorstand

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Sara-Frenkel-Preises 2023 sind zudem eingeladen, die Ausstellung „Flashes of Memory. Fotografien im Holocaust“ in Berlin zu besuchen. Volkswagen ist Bildungspartner der Präsentation aus Yad Vashem/Jerusalem, die erstmals im Ausland – im Museum für Fotografie – zu sehen ist. Sie zeigt die unterschiedlichen Perspektiven von Tätern, Opfern und Befreiern in der Zeit des Holocaust anhand von beeindruckenden Bildern auf.

