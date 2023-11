Wolfsburg. 400 Privatkunden der Deutschen Glasfaser haben seit fünf Tagen keinen Internetzugang. Ehmen ist besonders betroffen. So geht es weiter.

Eine Großstörung im Netz der Deutschen Glasfaser hatte am vergangenen Freitagmorgen bei 1800 Privatkunden für einen Internetausfall gesorgt. Betroffen waren die Wolfsburger Ortsteile Ehmen, Mörse und Sülfeld. Während in den meisten Haushalten am späten Freitagabend Computer, Telefon und Fernseher wieder liefen, waren am Dienstag noch immer 400 Kunden ohne Internet – also fünf Tage, nachdem bei Mäharbeiten ein Kabel beschädigt worden war.

400 Wolfsburger Kunden der Deutschen Glasfaser seit fünf Tagen ohne Internet

„Das ist eine Sauerei“, sagte ein Ehmer (Name der Redaktion bekannt), der sich in der Redaktion gemeldet hatte und sich vor allem darüber ärgerte, dass er beim Kundenservice der Deutschen Glasfaser keine vernünftige Auskunft bekomme. „Ich bin sehr schäbig behandelt worden.“ Er benötige dringend einen Telefonanschluss, weil das Notrufsystem seiner 99-jährigen Mutter auf seinen Festnetzanschluss geschaltet sei. „Ich habe die vergangenen Tage deshalb bei meiner Mutter übernachtet“, berichtete der Ehmer.

Ehmer Kunden beklagen mangelhafte Auskunft der Deutschen Glasfaser

Ähnliche Erfahrungen mit dem Kundenservice der Deutschen Glasfaser machte ein Mann, der ebenfalls in Ehmen wohnt und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er habe keine klaren Aussagen bekommen: Es hieß, es sei ein größerer Schaden, er müsse sich gedulden, am Wochenende werde nicht gearbeitet, und er werde eine Nachricht auf seinen Rechner bekommen, wenn alles wieder funktioniert. „Mein Rechner hat ja aber kein Internet“, meinte der Ehmer schulterzuckend.

Techniker der Deutschen Glasfaser entdecken zweite Schadstelle

Wie berichtet, war am Freitag um 8.35 Uhr bei Mäharbeiten ein Kabel beschädigt worden, das als Provisorium oberirdisch verlegt worden war und erst später unter die Erde gebracht werden sollte. Nachdem der Schaden lokalisiert worden war, hätten die Techniker sofort damit begonnen, die einzelnen Glasfasern zu spleißen, also wieder zusammenzuschweißen, sagte Dennis Slobodian, Pressesprecher der Deutschen Glasfaser. Es seien drei Glasfaser-Hauptverteiler betroffen gewesen, von denen zwei am Freitag wieder repariert werden konnten.

Auch am Samstag sei gearbeitet worden. „Die Techniker haben vor Ort eine zweite Schadstelle entdeckt und mussten die gesamte Leitung ersetzen“, schilderte Slobodian. Noch am Freitag sei ein Großteil der Kunden wieder am Netz gewesen, aber eben nicht alle. Betroffen vom Ausfall seien noch 400 Privatkunden vor allem in Ehmen.

Erster Reparaturversuch des Glasfasernetzes gescheitert

Dienstagnacht, darüber wurden die Glasfaser-Kunden vorab per Mail informiert, fanden von 0 bis 6 Uhr weitere Arbeiten statt, in denen das Internet nicht zur Verfügung stand. „Leider waren die Arbeiten nicht erfolgreich“, bedauerte Slobodian. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erfolge ein weiterer Versuch, alle drei Hauptverteiler wieder in Betrieb zu nehmen. Das Internet stehe deshalb von 0 bis 6 Uhr nicht zur Verfügung. Dazu gab es am Dienstagnachmittag eine Infomail an die Kunden. „Wir hoffen, dass am Mittwoch endlich wieder alle Kunden am Netz sind“, sagte der Pressesprecher.

