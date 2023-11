Wolfsburg. Schülerinnen und Schülern der Eichendorff-Grundschule werden die Gefahren und das richtige Verhalten im Straßenverkehr beigebracht.

Die Freude bei den Kindern war überwältigend groß: Am Ende der vergangenen Woche durften laut einer Mitteilung der Polizei 80 Grundschülerinnen und Grundschülern der Eichendorff-Grundschule voller Stolz die Urkunde zum bestandenen Fußgängerdiplom entgegennehmen.

Der Kontaktbeamte der Eichendorff-Grundschule, Polizeioberkommisssar Jens Oertelt, leitete zum Abschluss der schulischen Verkehrserziehung den praktischen Teil des Fußgängerdiploms. Hier wurden den Schülerinnen und Schülern die Gefahren und das richtige Verhalten am Fußgängerüberweg gezeigt und anschließend geübt.

Kinder lernten im Sachunterricht die Farben, Formen und Bedeutung verschiedener Verkehrszeichen kennen

Im Rahmen einer Themenwoche erlernten die jungen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Sachunterricht die Farben, Formen und Bedeutung verschiedener Verkehrszeichen kennen, um sich an Ampeln und Zebrastreifen richtig zu verhalten.

„Schön zu sehen, wie die Kinder in der kurzen Zeit die Verkehrszeichen erlernen“

„Es ist immer wieder schön zu sehen, wie die Kinder in der kurzen Zeit die Verkehrszeichen erlernen“, so Jens Oertelt. Gemeinsam mit den Lehrkräften der Grundschule weist die Polizei immer wieder darauf hin, dass die Eltern die Regeln im Straßenverkehr unbedingt vorleben und weiter mit den Kindern vertiefen sollten. Gerade jetzt, in der dunklen Jahreszeit, ist es besonders wichtig, dass die Schulkinder helle und reflektierende Kleidung tragen um besser gesehen zu werden.

