Wolfsburg. Im Stadtteil Hageberg haben zwei Unbekannte am Montagabend versucht, in eine Hochparterre-Wohnung einzubrechen.

Bislang unbekannte Täter haben am Montagabend versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Herrenwiese im Wolfsburger Stadtteil Hageberg einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mieter der Wohnung im Hochparterre bereits schlagen gelegt, als er gegen 22.25 Uhr durch ein lautes Geräusch aufschreckte.

Beim Nachschauen entdeckte er zwei Personen auf seinem Balkon. Als diese ihn bemerkten, flüchteten sie in Richtung Grauhorststraße. Der Mieter verständigte umgehend die Polizei. Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass die Täter bereits versucht hatten, die Balkontür aufzuhebeln.

Zeugen, die flüchtende Personen oder verdächtige Fahrzeuge am Montagabend gesehen haben, sollen sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

red