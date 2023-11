Wolfsburg. Am 30. November kürt unsere Zeitung die diesjährigen Menschen des Jahres in Wolfsburg. Wir verlosen 10 Karten an Leserinnen und Leser.

In knapp 14 Tagen kürt unsere Zeitung die diesjährigen Menschen des Jahres in Wolfsburg. Sie, liebe Leserinnen und Leser, hatten das Wort. Auf der Internetseite unserer Zeitung konnten Sie über die fünf Kandidatinnen und Kandidaten für den Ehrenamtspreis abstimmen. In den Wochen zuvor haben wir diese vorgestellt.

In alphabetischer Reihenfolge waren das Rita Becker, sie engagiert sich beim TSV Heiligendorf und in St. Adrian, Heidi Hülsen, sie hat eine irakische Familie „adoptiert“, Cindy Kraßmann, sie ist für die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben im Einsatz, Klaus Seiffert, er sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr und Henrik Stenzel, er ist vielfältig in der DLRG im Einsatz.

Das Programm steht schon fest. Um 18 Uhr eröffnen Grazia Sposito und Carlos Manzano den Abend. Nach Grußworten werden die Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal vorgestellt. Dann wird es richtig spannend: Die drei Preisträger werden geehrt. Ab 19 Uhr klingt die Preisverleihung gemütlich aus.

Wir verlosen dafür 5x 2 Karten an Sie, liebe Leserinnen und Leser. Schreiben Sie dafür eine Mail bis zum 23. November mit Ihrem Namen und dem Namen Ihrer Begleitperson an redaktion.wolfsburg@ funkemedien.de. Wir losen die Gewinner anschließend aus und werden Sie per Mail informieren und Ihnen die weiteren Informationen zukommen lassen.