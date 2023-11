Wolfsburg. Frei nach dem Motto „Wünsch Dir was“ können Schulen und Kitas die Einrichtung für Lerninhalte nutzen - so oft sie wollen, kostenfrei.

Anhand von Wettersatellitendaten die Entstehung eines Hurricanes aus dem All erleben oder Tsunami-Wellen verfolgen? Einen Überblick über die Geschichte der bemannten Raumfahrt gewinnen? Oder über Nachhaltigkeit im All unter dem Stichpunkt Weltraumschrott diskutieren? Das alles ist im Planetarium Wolfsburg möglich. Und deshalb wurde „der blauen Kugel“ am Uhlandweg 2 jetzt während der Landestagung der Niedersächsischen Lernstandorte Anfang November die offizielle Auszeichnung „Außerschulischer Lernort des Landes Niedersachsen“ durch den Staatssekretär des Niedersächsischen Kultusministeriums verliehen.