Diebstahl in Wolfsburg: Unbekannte brechen Baucontainer auf

Wolfsburg Werkzeuge und andere Gegenstände im Wert von über 10.000 Euro sind am Wochenende auf einer Baustelle in Wolfsburg entwendet worden.

Auf einer Baustelle an der Calberlaher Straße in Wolfsburg sind am vergangenen Wochenende durch Unbekannte mehrere Baucontainer geöffnet worden. Das darin befindliche Werkzeug wurde gestohlen. Nach Angaben der Polizei Wolfsburg ist dadurch ein Schaden entstanden, der sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 11.000 Euro beläuft.

Ein Angestellter hatte am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr die geöffneten vier Container bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Diese hat den Sachverhalt aufgenommen und geht davon aus, dass die Unbekannten zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen an zwei Baucontainern die Schließvorrichtungen der Türen überwinden konnten.

Diebe brachen Container mit Gewalt auf – Polizei Wolfsburg hofft auf Zeugen, die etwas beobachtet haben

An zwei weiteren Containern gelang ihnen dies nicht, sodass sie hier die Container mit brachialer Gewalt öffneten und Gegenstände wie Werkzeuge, Kabeltrommeln, Akkuschrauber und sogenannte Stamper stahlen. Die Ermittler sind sich sicher, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Von daher hofft die Polizei Wolfsburg, wie es in der Pressemitteilung heißt, dass Autofahrer oder Spaziergänger, die zum Beispiel mit ihrem Hund unterwegs waren, am Wochenende Bewegungen auf der Baustelle bemerkt haben. Hinweise können an die Polizeistation in Fallersleben oder unter der Rufnummer (05361) 4646-0 weitergegeben werden.

red

