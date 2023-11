Wolfsburg Das Kinder- und Familienzentrum der Awo in der Wolfsburger Kreuzheide hat das Projekt „KinderGarten“ gestartet. Worum es dabei geht.

Beim neuen Projekt "KinderGarten" krempelten Kinder und Eltern des Kinder- und Familienzentrums Kreuzheide in Wolfsburg die Ärmel hoch. Koordinator Detlev Peters (Mitte) freute sich über die positive Resonanz.

Kreuzheide Wolfsburger Familienzentrum schickt Kinder in den Garten

„KinderGarten“ heißt ein neues Projekt, das jetzt im Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) der Awo in Kreuzheide in Wolfsburg gestartet ist. Ziel des Projekts ist es, den Kindern durchs eigene Erleben einen Zugang zu Lebensmitteln und deren Herkunft zu vermitteln, heißt es in der Mitteilung.

KiFaZ-Koordinator Detlev Peters erklärt die Hintergründe: „Vor einiger Zeit erklärte mir ein fünfjähriges Mädchen sehr überzeugend, dass Möhren in einer Tüte wachsen. Diese Aussage fand ich einerseits amüsant und andererseits regte es mich an, über ein Projekt nachzudenken.“

Das Kinder- und Familienzentrum in Wolfsburg will Gartenaktionen regelmäßig wiederholen

Gemeinsam mit Eltern bildete Detlev Peters eine Vorbereitungsgruppe, fand einen passenden und bislang unbenutzten Platz auf dem Außengelände des KiFaZ und suchte Sponsoren. Die Gärtnerei Lieven aus Wolfsburg unterstützte das Projekt mit der Spende zahlreicher Pflanzen, die Supermarktkette Lidl mit einer größeren Geldspende.

Wenig später wurden die Ärmel hochgekrempelt und der „KinderGarten“ angelegt. Viele kleine und große Hände pflanzten Erdbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren und andere Nutzpflanzen – in Hochbeete, aber auch frei auf das Gelände. Die zehn Mädchen und Jungen seien mit großer Begeisterung dabei gewesen und auch bei den Eltern sei das Fazit sehr positiv ausgefallen. Eine Mutter resümierte laut Mitteilung: „Meine Kinder hatten sehr viel Spaß. Zum ersten Mal haben sie die Erdbeerpflanzen selbst eingepflanzt. Top!“

Das Projekt soll langfristig angelegt sein. Gartenaktionen, in Zusammenarbeit mit den Eltern, sollen regelmäßig wiederholt werden. „Ob dabei gepflanzt, gepflegt oder geerntet wird, gibt die jeweilige Jahreszeit vor“, heißt es. Ein professioneller Gärtner stehe als Berater im Hintergrund bereit.

red

