Wolfsburg In fünf Bundesländern findet Dienstag eine Betriebsversammlung der Postbank statt. Auch die Filiale in Wolfsburg ist dann geschlossen.

Bei der Postbank findet am Dienstag, 7. November, eine Betriebsversammlung statt. Auch die Filiale in Wolfsburg bleibt deshalb an diesem Tag geschlossen.

Dienstleistungen Postbank-Filiale in Wolfsburg ist am Dienstag geschlossen

Eine Betriebsversammlung für Postbank-Mitarbeitende in fünf Bundesländern kündigt die Postbank für Dienstag, 7. November, an. Auch die Filiale in der Wolfsburger Porschestraße ist an diesem Tag geschlossen.

Wie das Unternehmen berichtet, hat der Betriebsrat Filial-Mitarbeitende in Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zur Betriebsversammlung eingeladen. Deshalb bleiben an diesem Tag rund 60 Postbank-Filialen geschlossen. Darunter auch die in der Innenstadt von Wolfsburg.

Postbank-Filiale in der Porschestraße ist am Dienstag geschlossen

Die Filialen der Postbank bieten Kundinnen und Kunden neben Bankdienstleistungen auch Serviceleistungen rund um das Brief- und Paketgeschäft der Deutschen Post. Als Alternative dienen am Tag der Betriebsversammlung die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel. Sie öffnen wie gewohnt.

Die Postbank erklärt, sie bedauere die Serviceeinschränkung, und bittet Kundinnen und Kunden um Verständnis. Wie andere Unternehmen sei sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung lege der Betriebsrat fest. Die Postbank habe darauf keinen Einfluss.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de