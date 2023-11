Wolfsburg: 300 Teilnehmer bei Demo auf dem Rathausvorplatz

Wolfsburg Der Konfilikt zwischen Israel und Palästina bschäftigt auch Wolfsburg. So wie am Samstag bei einer Kundgebung auf dem Rathausvorplatz.

Bei der Kundgebung am Samstag auf dem Rathausvorplatz in Wolfsburg blieb es nach Angaben der Polizei weitestgehend ruhig. (Symbolbild)

Am Samstagnachmittag fand auf dem Rathausvorplatz in Wolfsburg eine Kundgebung zum Thema „Solidarität mit Opfern – Gegen Krieg. Wir stehen gerade für Frauen und Kinder in Gaza“ statt. Laut der Polizei waren bei der Kundgebung auf dem Rathausvorplatz etwa 300 Teilnehmer anwesend.

Nach zwei Stunden wurde die Versammlung nach Angaben der Polizei durch den Versammlungsleiter beendet. Die Teilnehmer verließen daraufhin den Rathausvorplatz. Laut Polizei verlief die Kundgebung weitestgehend störungsfrei und friedlich.

red

