Ortsrat spendet Hörstifte für drei Wolfsburger Grundschulen

Wolfsburg An drei Wolfsburger Grundschulen können die Kinder mit neuen Hörstiften arbeiten. Dafür sorgt der Ortsrat Mitte-West mit einer Spende.

56 digitale Hörstifte haben Mitglieder des Ortsrates Mitte-West am Freitag an drei Grundschulen im Ortsratsgebiet übergeben. Mit Hilfe der Bookii-Stifte können sich Kinder Wissen auf spielerische Art aneignen. Tippt man damit auf Wörter, Bilder oder Texte, hört man den dazu passenden Wortlaut. Die Stifte begleiten die Schülerinnen und Schüler insbesondere bei der Sprachförderung und unterstützen Lehrkräfte in der täglichen Zusammenarbeit mit den Kindern.

Auf Initiative der Fraktion Grüne/Volt hat sich der Ortsrat im September 2023 einstimmig für die Beschaffung der Hörstifte für die Wolfsburger Wohltbergschule, Laagbergschule und Waldschule Eichelkamp ausgesprochen. Benjamin Pier, Fraktionsmitglied Grüne/Volt: „Unsere Stadtteile in Mitte-West sind erfreulicherweise ausgesprochen kinderreich. Da die Wurzeln einiger Familien außerhalb Deutschlands liegen, können die digitalen Hörstifte dazu beitragen, dass Kinder schneller Sprachkenntnisse erlangen und dadurch sozialen Anschluss finden.“

Ortsrat Mitte-West spendet Hörstifte an Wolfsburger Grundschulen

Sabah Enversen (SPD), Ortsbürgermeister Mitte West ergänzt: „Die Schulen in Wolfsburg Mitte-West haben insbesondere dank des großartigen Einsatzes der Lehrkräfte einen guten Ruf, der weit über das Ortsratsgebiet hinaus geht. Unsere Intention als Ortsrat ist es, dass wir mit dieser Spende die Integrationsarbeit, die die Mitarbeitenden zusätzlich leisten, unterstützen können.“

Den Großteil der Stifte hat Ute Gezer, Schulleiterin der Laagbergschule und Wohltbergschule, von Vertretern des Ortsrates in Empfang genommen. Gezer: „Die Bookii-Stifte geben uns Möglichkeiten in der Unterrichtsgestaltung, sodass wir noch besser auf die individuellen Voraussetzungen der Kinder eingehen können.“ Die Schulleitungen und der Ortsrat vereinbarten im Rahmen der Übergabe, in einigen Monaten einen Erfahrungstausch über den Einsatz der digitalen Hörstifte vorzunehmen.

