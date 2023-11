Planungen fürs Feuerwehrhaus Fallersleben werden konkret

Fallersleben Die Brandschützer in Fallersleben sollen eine neue Fahrzeughalle erhalten. Doch der Rat der Stadt Wolfsburg will noch mehr beschließen.

Die Stadt Wolfsburg treibt die Planungen für den Anbau und die Sanierung bestehender Gebäude sowie die Freiraumgestaltung für die Freiwillige Feuerwehr Fallersleben voran, wie es in einer Mitteilung der Verwaltung heißt. Eine entsprechende Vorlage gehe nun in die politische Beratung. Die Entscheidung über den Planungsbeschluss soll der Rat der Stadt am 6. Dezember treffen.

„Die Ortsfeuerwehr Fallersleben stellt als Schwerpunktfeuerwehr einen unverzichtbaren Baustein im Sicherheitskonzept der Stadt Wolfsburg dar“, fasst Oberbürgermeister Dennis Weilmann zusammen. „Uns ist es sehr wichtig, den Ehrenamtlichen bestmögliche Voraussetzungen zu geben, wenn diese für unsere Sicherheit im Einsatz sind. Unsere Planungen sind auch über die Stadtgrenzen hinaus ein wirksames Zeichen für die Freiwilligen Feuerwehren in Wolfsburg.“

Die Feuerwehr Fallersleben soll eine neue Fahrzeughalle bekommen

Dabei sehe der Planungsbeschluss große Veränderung für weite Teile des aktuellen Areals vor. Die Hochbauplanungen würden eine neue Fahrzeughalle sowie die Sanierung und Umnutzung des großen Feuerwehrhauses beinhalten. Daneben soll es auch ein neues Verkehrskonzept – unter anderem mit Zufahrten aus Westen und Süden – geben. Zudem würden die Außenflächen zwischen Schloss und dem Hofekamp neu gestaltet. Teil des Planungsprozesses sei darüber hinaus der Denkmalschutz, da sowohl das große Feuerwehrhaus als auch das umgebende Ensemble entsprechend geschützt sind.

Durch ein Gutachten der Feuerwehr-Unfallkasse (FUK) seien teils gravierende Mängel offenkundig geworden. Das Gutachten weist unter anderem auf die Dimensionen der Einstellplätze, die Umkleiden der Einsatzkräfte und die Unfallgefahr der aktuellen Verkehrsordnung hin. „In gründlichen Voruntersuchungen wurden durch Machbarkeitsstudien und Gutachten sowie unter Mitarbeit von Verwaltungsmitarbeitenden, Nutzern und Vertretern der Ortspolitik die Grundlagen für den anstehenden Planungsbeschluss gelegt“, heißt es von der Verwaltung. Dieser greife die einzelnen Anforderungen von Feuerwehr und FUK auf und realisiere diese am aktuellen Standort.

Feuerwehrdezernent Andreas Bauer: „Die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Fallersleben benötigen ein modernes und den aktuellen Anforderungen entsprechendes Feuerwehrhaus, um die Aufgaben als Schwerpunktfeuerwehr auch in Zukunft weiterhin verlässlich ausführen zu können. Mit dieser Planungsvorlage wollen wir den Grundstein dafür legen, dass auch weiterhin dieser essenziellen Arbeit nachgekommen werden kann.“

red

