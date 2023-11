Wolfsburger Weihnachtskarten für einen guten Zweck kaufen

Karten mit Weihnachtsgrüßen zu verschicken ist ein Brauch, der nicht verloren gehen sollte. Auch wenn der Kauf von Karten und Briefmarken sowie der Gang zum Briefkasten etwas mehr Mühe und Kosten verursacht, als Grüße auf digitalem Weg zu versenden: „Eine handgeschriebene Karte ist doch viel persönlicher, als eine E-Mail oder eine Nachricht auf dem Handy“, sagen Matthias Leitzke und Detlef Schwabe. Die beiden Photo-Designer haben Weihnachtskarten mit verschiedenen, weihnachtlichen Motiven der Stadt Wolfsburg hergestellt.

Laut Mitteilung der Photo-Designer können die Karten zum Preis von 3,90 Euro pro Stück an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet gekauft werden. Der gesamte Verkaufserlös wird an das Hospiz Wolfsburg gespendet. „Wir wollen damit keine Gewinne erzielen“, sagen die Initiatoren. „Wir möchten eine lokale Institution unterstützen, die Menschen in einer schweren Lebenssituation hilft und hoffen, dass möglichst viele Karten verkauft werden“, heißt es weiter.

Hier gibt es die Weihnachtskarten

Verkauft werden die Karten im Hospizhaus Wolfsburg und Heiligendorf, in der Autostadt Autostadt im moment! Shop, im Biomarkt Sonnenschein, im Shop des Kunstmuseums Wolfsburg, im Wolfsburg Store, bei Blumen Bechtel in Heiligendorf, in der Buchhandlung Stille in Fallersleben, in der Buchhandlung Sopper in Vorsfelde und in Lindners Hofladen in Ehmen.

red

