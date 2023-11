Kostenlose Menstruationsprodukte im Wolfsburger Rathaus

Ab sofort gibt es in den Wolfsburger Rathäusern kostenlose Menstruationsprodukte. Das berichtet die Stadt Wolfsburg in einer Pressemitteilung. Drei Besucherinnen-Toiletten wurden mit Spendern ausgestattet. Dazu zählen das Rathaus A, Erdgeschoss (bei der Ausländerstelle), die erste Etage des Rathauses B (Sozialamt) und das Erdgeschoss des Rathauses D (Kita-Anmeldung). Neben den Spendern sind auch mehrsprachige Plakate aufgehängt, die die Verwendung der Artikel erklären. Zudem kann via QR-Code auf den Plakaten an einer Nutzerinnenumfrage teilgenommen werden.

„Hygieneprodukte für Frauen kostenlos zur Verfügung zu stellen, ist einfach zeitgemäß“, stellt Susanne Deimel, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg klar. „Als Verwaltung mit einem hohen Publikumsverkehr ist es auch unsere Verantwortung, dass sich Besucherinnen und Besucher bei uns wohl fühlen. Ich bin mir sicher, dass unsere Pilotphase großen Anklang findet.“

Evaluation findet nach einem Jahr statt

Das Projekt des Gleichstellungsreferates läuft insgesamt ein Jahr, also bis zum 31. Oktober 2024. Anschließend findet eine Evaluation der Ergebnisse statt. Ziel des Gleichstellungsreferates ist es dabei, anhand der Evaluation zu prüfen, ob das Angebot ausgeweitet werden kann.

Seit Mitte Oktober ist das Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg zudem in seinen neuen Räumlichkeiten in der Goethestraße 48 (erste Etage) zu finden. Erreichbar sind die Mitarbeitenden unter Telefon (05391) 282842 oder per E-Mail an gleichstellung@stadt.wolfsburg.de. Weitere Informationen gibt es auch unter wolfsburg.de/gleichstellung.

red

