Automat in Heiligendorf aufgebrochen - vierstelliger Schaden

Im Wolfsburger Ortsteil Heiligendorf haben Unbekannte zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, einen Zigarettenautomaten geknackt. Im Hopfenkamp zischen den Straßen Jahnring und Harbigring öffneten die Täter den Automaten gewaltsam und entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Wie die Polizei mitteilt, liegt der Schaden im vierstelligen Bereich.

Automatenknacker gesucht: Polizei Fallersleben bittet um Mithilfe

Der oder die Täter flohen unerkannt. Da der Automat in einer Wohngegend steht, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder via (05361) 46460.

red

