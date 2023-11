Silver unterhält die anderen Wolfsburger Fundtiere bestens

Silver ist das Tier des Monats: Der von den Mitarbeitenden so getaufte Nymphensittich war am 15. September als Fundtier ins Wolfsburger Tierheim gekommen. Silver ist männlich und wird auf drei bis vier Jahre alt geschätzt. Er sei in einem guten Zustand, „doch leider vermisst ihn bisher keiner“, teilt das Tierheim mit.

Daher werde nun nach einem neuen Zuhause mit geeignetem Partnertier oder auch mehreren Artgenossen gesucht. Er erzähle momentan mit vorhandenen Pensionstieren den ganzen Tag und präsentiere sich vorzüglich. Handzahm sei Silver zwar nicht, „aber was nicht ist, kann ja noch werden“, so das Tierheim.

Wer Interesse an Silver hat, meldet sich zu einer Terminabsprache für eine Besichtigung direkt im Tierheim Wolfsburg: Telefon (05361) 51063, E-Mail tierheim@wbg-wolfsburg.de, Internet www.tierheimwolfsburg.de.

red

