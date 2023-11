Wolfsburger sind nur kurz aus dem Haus - Täter schlagen zu

Wolfsburg Einbrecher nutzen in Wolfsburg die Abwesenheit der Bewohner, um in zwei Wohnungen und ein Haus einzubrechen. Die Polizei warnt.

In Wolfsburg ist es am Montag zu drei Einbrüchen gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach wurde der erste Einbruch am Montagnachmittag gemeldet. Zwischen 16 und 17 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Heinrich-Heine-Straße ein. Der Mieter hatte die Wohnung gegen 16 Uhr verlassen. Rund eine Stunde später bemerkte er die aufgebrochene Wohnungstür. Ob etwas gestohlen wurde, ist der Polizei bisher nicht bekannt.

Einbrecher schlagen in Wolfsburg zu

Auch am Laagberg schlugen Einbrecher am Montag zu. Zwischen 16 und 17.45 Uhr öffneten sie gewaltsam die Terrassentür einer Wohnung im Sachsenring. Laut Polizei entkamen sie unerkannt mit Bargeld.

Am Montagabend ist es zudem in Vorsfelde zum Einbruch gekommen. Zwischen 19.35 und 20.20 Uhr drangen die Täter auf bisher unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus ein. Ob etwas entwendet wurde, ist der Polizei nicht bekannt.

Polizei Wolfsburg sucht Zeugen und bietet Hilfe

In allen Fällen bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden: 05361 46460.

„Die Polizei rät dringend, Wohnungen und Häuser ausreichend gegen Einbrüche zu sichern. Hier gibt es über den Präventionsbeauftragten der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt, Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, die Möglichkeit, sich kostenlos beraten zu lassen. Es kann jederzeit ein Termin unter der Telefonnummer 05361 4646107 vereinbart werden“, schreibt die Polizei.

