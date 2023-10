Autobrand, Auto-Aufbruch und Trunkenheitsfahrt in Wolfsburg

Drei Vorfälle, alle verwandt mit Autos, beschäftigen die Polizei Wolfsburg, wie die Beamten am Sonntag berichten. Los ging es mit einer Trunkenheitsfahrt am Freitag. Hier konnte die Polizei um 22.07 Uhr einen Opel Astra anhalten. Grund waren Zeugen, die die Polizei verständigt hatten, weil der Wagen in einer sehr unsicheren Fahrweise unterwegs war.

Der Wagen war aus Gifhorn kommend über die A39 nach Mörse gefahren. Ein Zeuge informierte gegen 22 Uhr die Polizei dabei stetig über den Standort des Wagens und berichtete auch von Auffälligkeiten wie Schlangenlinien. Im Herzbergweg stoppte ein Streifenwagen den Opel dann, die 56-jährige Fahrerin zeigte laut Polizei deutliche Ausfallerscheinungen, bedingt durch Alkohol.

Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,8 Promille. Die Beamten fuhren daraufhin mit der Frau ins Klinikum Wolfsburg, wo eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Den Führerschein der Frau kassierten die Beamten ein und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

Auto im Allerpark aufgebrochen - Zeugen gesucht

Nur kurz hatte ein 41-jähriger Wolfsburger seinen Golf auf einem Großparkplatz im Allerpark abgestellt: Zwischen 14.30 und 15 Uhr stand der Wagen, die Zeit reichte einem Unbekannten aber, die Seitenscheibe mit einem Stein einzuschlagen und die Geldbörse zu klauen, die im Innenraum des Wagens lag. Darin: Etwas Bargeld und diverse Ausweise und Karten.

Die Polizei gibt die Schadenshöhe mit rund 500 Euro an und sucht Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Parkplatz bemerkt haben. Hinweise bitte per Telefon unter der Nummer 05361-46460.

Audi brennt auf Allerpark-Parkplatz - Brandstiftung?

In der Nacht zu Sonntag dann brannte ein Audi A6 auf dem Parkplatz P3 am Allerpark. Ein Zeuge hatte gegen 1.35 Uhr den Brand bemerkt und per Notruf sofort Feuerwehr und Polizei informiert. Als die Polizei eintraf, stand der Audi bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, dennoch entstand an dem 27 Jahre alten Wagen ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro.

Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist von einer Brandstiftung auszugehen, schreibt die Polizei, die nun Zeugen sucht. Wer sich am Abend im Bereich des Allerpark aufgehalten und dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Dienststelle in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung zu setzen.

red/ots

