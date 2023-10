Polizei: Dritter Einbruch in Wolfsburger Blumengeschäft

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in ein Café und ein Blumengeschäft in der Werderstraße in Wolfsburg eingebrochen. Für den Blumenladen ist es der dritte Einbruch innerhalb weniger Tage.

Den Polizei-Angaben zufolge entdeckte die Inhaberin des Cafés beim Öffnen der Tür am Freitagmorgen, dass Einbrecher mit einem Gullydeckel die Scheibe eingeschlagen hatten. „Nach bisherigen Erkenntnissen erlangten sie kein Diebesgut“, heißt es.

Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass auch in das benachbarte Blumengeschäft eingebrochen worden war. Dort wurden keinerlei Gegenstände gestohlen. Bei den ersten Einbrüchen hatten die Täter jeweils Bargeld mitgehen lassen.

Wolfsburger Polizei bittet um Mithilfe von möglichen Zeugen

Zeugen, die besonders im Tatzeitraum zwischen 17.30 und 5.40 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben, sollen sich bei der Wolfsburger Polizei unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

red

