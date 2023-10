Premiere in Wolfsburg: Das Polizeiorchester spielt zu Weihnachten

Wolfsburg Das gab es in Wolfsburg noch nie: Das Landespolizeiorchester spielt ein Weihnachtskonzert. Was geplant ist und wo Sie Karten bekommen, lesen Sie hier.

Das Niedersächsische Polizeiorchester gibt zum ersten Mal ein Weihnachtskonzert in Wolfsburg. Das aus 47 Profimusikern bestehende symphonische Blasorchester tritt am Dienstag, 12. Dezember, abends in der Kreuzkirche am Hohenstein auf. Die Mitglieder spielen für einen guten Zweck: Der Erlös des Benefizkonzerts ist für das Frauenhaus und die Tabula Starthilfe bestimmt.

Auf dem Programm des Orchesters unter der Leitung von Thomas Boger stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Karel Svoboda, Leonard Cohen, Leroy Anderson und anderen zeitgenössischen Komponisten. Die Konzertbesucher in Wolfsburg dürfen sich unter anderem auf Svobodas Musik aus dem Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, Cohens „Hallelujah“ und Händels „Tochter Zion“ freuen.

Das Landespolizeiorchester kommt nach Wolfsburg

Bei dem beliebten Adventslied wird auch Polizei-Pressesprecher Thomas Figge auf der Orgel mit einstimmen. Er hat seine Ausbildung als Kirchenmusiker in der Kreuzkirche absolviert und schwärmt von dem Sakralbau an der Laagbergstraße. „Die Kreuzkirche weist eine wunderschöne Akustik auf und ist eine der schönsten Kirchen Wolfsburgs.“

Die Kirche mit dem prächtigen Altarbild der Architekten-Tochter Angela Gsaenger bietet Platz für rund 400 Zuhörer. Sie alle können dank einer Kooperation der Polizei und der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft am 12. Dezember gratis mit dem Bus zum Konzert und wieder nach Hause fahren. „Die Eintrittskarte gilt als Fahrschein“, sagt WVG-Chef Timo Kaupert.

Polizei veranstaltet ihr erstes Weihnachtskonzert

Petra Krischker ist ganz begeistert, dass es gelungen ist, das Landespolizeiorchester für einen vorweihnachtlichen Auftritt in Wolfsburg zu gewinnen. „Wir waren ein kleiner weißer Fleck“, sagt die Leiterin der Polizeiinspektion. „Ich finde dieses Orchester einfach toll.“ Krischker hat die Musiker schon mehrmals in Braunschweig gehört. Diese spielten ausschließlich zu Präventions- und Wohltätigkeitszwecken, betont sie.

Von dem Konzert der Polizei Wolfsburg soll zum einen das Frauenhaus profitieren. In der Einrichtung, die Platz für 13 Frauen und 12 Kinder bietet, herrscht Renovierungsbedarf. Außerdem müsste das Spielzeug in den Spielbereichen mal wieder erneuert werden. Und dann steht ja auch noch Weihnachten vor der Tür. „Die Kinder sollen bei den Geschenken nicht zu kurz kommen“, sagt Mitarbeiterin Sabine Kriegshammer.

400 Karten werden für den guten Zweck verkauft

Die andere Hälfte des Erlöses ist für die Initiative Starthilfe bestimmt, die Projekte gegen Kinderarmut und zur Gewaltprävention an Wolfsburger Kitas und Schulen unterstützt. „Es gibt dramatische Kinderarmut“, sagt der ehrenamtliche Koordinator Frank Poerschke. Viele Kinder kämen morgens hungrig oder nur mit Süßigkeiten im Gepäck in die Einrichtungen. Die Initiative leidet aktuell unter einer Spendenflaute.

Das Polizeikonzert beginnt am 12. Dezember um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab Mittwoch, 1. November, in den Wolfsburger Polizeidienststellen. Sie befinden sich in der Heßlinger Straße in der Stadtmitte, in der Petristraße in Vorsfelde und in der Erich-Netzeband-Straße in Fallersleben. Tickets kosten 15 Euro. Kinder und Studierende zahlen für die Konzertkarten 10 Euro.

