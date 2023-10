Darum hat Royal Donuts in Wolfsburg geschlossen

Licht aus, Glastür zu: Die Royal-Donuts-Filiale in Wolfsburg ist geschlossen. Nicht einmal fünf Monate lang hat die Familie Karakas im Pavillon gegenüber vom Kaufhaus WKS süße Teigkringel verkauft. Von der Eröffnung im Februar bis zum 1. Juli. Dann war Schluss für Royal Donuts.

„Ein starkes Problem war der Mitarbeitermangel“, sagt Abdul Melik Karakas. Trotz intensiver Suche sei es schwer gewesen, Personal zu finden. Und dann hätten die Mitarbeiter oft nicht die erwartete Leistung erbracht. Nach Karakas‘ Erfahrung stellt der Personalmangel allgemein ein Problem dar. Im Burgerladen nebenan hat er es auch.

Royal Donuts in Wolfsburg war nach wenigen Monaten geschlossen

In dem mit Spiderman-Figuren geschmückten Schnellrestaurant „Universal Burger & Chicken“ (UBC) an der Ecke Porschestraße/Kleiststraße sei das Team nur zu viert, erzählt der Gastronom. „Obwohl wir zu siebt oder acht sein müssten.“ Das bedeute Überstunden, selbst im Restaurant mitarbeiten zu müssen und fehlende Zeit für Nachbestellungen. Eine Schwierigkeit, mit der laut Abdul Melik Karakas aktuell „jeder Gastronom“ zu kämpfen hat.

„Der Bedarf ist da, aber Wolfsburg ist nicht die Stadt, in der es viele junge Leute gibt“, stellt er fest. Auch vermutet er, dass viele Arbeitswillige lieber zu Volkswagen gehen. „Hier steht man schon morgens früh, und abends steht man immer noch. Das ist wirklich nicht jedermanns Sache“, sagt er über die Gastronomie. Nach dem Ärger im Donut-Geschäft möchte er bei UBC ausschließlich Mitarbeiter, die schon Gastroerfahrung mitbringen.

Es gibt Interessenten für die Donuts-Filiale

Das Schnellrestaurant haben sein Bruder Mehmet und er im März in der ehemaligen Parfümerie Schwope eröffnet. Ab 2020 war das zweistöckige Ladengeschäft zunächst ein Bagel-Café. Dann ein Döner-Imbiss, den die Geschwister übernahmen, renovierten und in dem sie vor einem guten halben Jahr ihr Restaurant im American-Diner-Stil mit Süßigkeiten-Säulen, Comic-Deko und Popcorn-Maschine starteten. Abgesehen von dem Personalproblem, sagt Abdul Melik Karakas, laufe der Burgerladen besser als erwartet.

Das Essen stehe für die Gäste dabei nicht einmal im Vordergrund: Es sei das Ambiente, das ihnen besonders gefalle, die offene Küche und die Sauberkeit.

Auch im Burgerladen UBC herrscht Personalmangel

Nebenan ist die Royal-Donuts-Filiale vier Monate nach der Schließung immer noch voll eingerichtet. Der Plan lautet, sie so zu verkaufen.

Nach Angaben des Gastronomen gibt es schon mehrere Interessenten, die sie vielleicht übernehmen möchten. So wie die Familie Karakas die im Juni 2021 eröffnete Filiale der Franchise-Kette in der Heinrich-Nordhoff-Straße übernommen und in den ehemaligen Bären-Treff in der Fußgängerzone verlegt hatte.

