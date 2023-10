Kunst in Wolfsburg

Kunst in Wolfsburg Wolfsburger Künstler stellen gemeinsam im Nordkopf Tower aus

Tim Dalhoff und Walter Winter, zwei Künstler aus Wolfsburg, zeigen seit Donnerstag ihre gemeinsamen Kunstwerke im Wolfsburger Nordkopf Tower (WNT). Die Eröffnung fand am Mittwoch mit geladenen Gästen statt, schreiben die Stadtwerke Wolfsburg in einer Pressemitteilung.

Seit 2019 nutzen Dalhoff und Winter die Möglichkeiten der digitalen Welt, um neue Ausdrucksformen zu entwickeln. Die Drucke von Winter werden dabei digital modifiziert und in größeren Formaten mittels modernster Fineart Drucktechnik produziert. Es entstehen Kunstwerke, die die filigranen Strukturen der Monotypie mit der Luftigkeit und Brillanz von auf Acrylglas gedruckter Bilder vereinen. Tim Dalhoff und Walter Winter sagen zu ihrer gemeinsamen Kunstaustellung: „Wir freuen uns sehr für die kommenden vier Wochen mit unseren Werken im WNT zu Gast zu sein. In unserer Zusammenarbeit nutzen wir seit einigen Jahren die technischen Möglichkeiten, um die analogen Monotypen in die digitale Welt zu transferieren und gemeinsam modifizierte Bilder im Großformat entstehen zu lassen.“

Zur Entstehungsgeschichte der Kunstwerke

Die Bilder, die derzeit im WNT ausgestellt werden, sind zunächst durch Monotypie entstanden. Monotypie, ist die aktive Handlung eines Schöpfungsprozesses, bei dem jeder Druck die Ausgangsbasis verändert und dadurch zu immer neuen Ideen anregt. Dabei entsteht durch die Eingriffe des Künstlers immer wieder ein neues einzigartiges Bild. Diese Bilder werden nach der Digitalisierung gemeinsam überarbeitet, neu arrangiert und Komponenten zugefügt oder entfernt. Dabei ist es möglich die Komplexität zu verdichten und es entstehen neue vielschichtige Bilder, die aber trotzdem die filigranen Strukturen der Monotypie behalten. Die Bilder werden anschließend als hochwertige Fineartprint hinter Acrylglas gedruckt.

Die Kunstausstellung wird bis Mittwoch, 29. November, im WNT-Kundenzentrum zu sehen sein. Geöffnet hat es montags und donnerstags von 7 bis 18 Uhr, dienstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 13 Uhr.

