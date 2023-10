Selbstständige in Wolfsburg: Mit neuen Ideen durch die Krise

Wolfsburg Lokale und Geschäfte durchleben schwierige Zeiten. Einige Wolfsburger haben dennoch den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. So läuft es bei ihnen.

Nicht so viel Extravagantes, dafür viele bezahlbare Kleinigkeiten: Katharina Rex hat das Sortiment der Blumenstube in Vorsfelde an die Zeiten angepasst, in denen die Kunden ihr Geld zusammenhalten.

In der Wolfsburger Innenstadt schließt ein Geschäft nach dem anderen, Gastronomen leiden unter steigenden Preisen und sparsamen Gästen. Auch Katharina Rex hat schwierige Zeiten hinter sich. Trotzdem blickt die 30-Jährige, die in der Pandemie einen Blumenladen in Vorsfelde eröffnete, jetzt wieder zuversichtlich in die Zukunft.

Seit Dezember 2021 gibt es die Blumenstube Rex in der Amtsstraße. Vor Weihnachten 2022 wurde es der Inhaberin allmählich mulmig. „Da merkte ich: Der Kunde hält jegliches Geld zurück“, erinnert sie sich. Die Leute seien in ihr Geschäft gekommen, hätten Waren aus den Regalen genommen und sie wieder zurückgestellt. „Das hat uns zurückgeworfen. In der umsatzstärksten Saison kam nichts rein“, sagt Rex. „Bis Mai haben wir dolle gewackelt.“

Blumenstube in Vorsfelde: Hochzeiten brachten den Aufschwung

Denn auch im Frühjahr merkte Rex ganz deutlich, dass in Zeiten der Inflation viele Portemonnaies schon nach dem Wocheneinkauf im Supermarkt leer waren. Die Kunden nahmen kaum Schnittblumen mit, gingen, wenn, mit langlebigen Pflanzen nach Hause. Doch dann kam die Wende.

„Die Hochzeitssaison war extrem gut“, freut sich die Floristin und Innenarchitektin. „Ich konnte mich vor Bestellungen kaum retten.“ Brautpaare hätten alles bei ihr in Auftrag gegeben: nicht nur Brautsträuße, sondern auch Tischdekoration, Autoschmuck und Blumen für die Kirche. Und so kann Rex heute über ihr Geschäft sagen: „Es hat sich sehr stabilisiert.“ Auch Blumensträuße gehen wieder.

Rexs Theorie ist, dass sich die Wolfsburger angepasst haben und mittlerweile anders sparen: mit Urlaub an der Ostsee statt in Italien, aber gutem Essen und Blumen auf dem Tisch zu Hause. Auch sie hat sich umgestellt und achtet darauf, viele kleine Aufmerksamkeiten und wenige teure Artikel anzubieten. „Ich glaube, man muss in diesen Zeiten kreativ sein. Das bin ich.“

Jede Woche neue Eissorten bei Licata in Wendschott

Im Frühjahr haben Antonio und Pamela Licata das Ruder im Eiscafé Licata iin Wendschott übernommen. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Mit immer neuen Ideen umwerben auch Antonio und Pamela Licata seit der Übernahme der Eisdiele in Wendschott ihre Kundschaft. Sie haben Eis in Brioche und Waffeln eingeführt, im Sommer brachten sie jede Woche andere Eissorten in die Theke.

Angesichts steigender Einkaufspreise hat das Ehepaar im Frühjahr die Preise auf der Eiskarte erhöht. Dass das Geld bei vielen Menschen etwas knapp ist, merkt Antonio Licata daran, dass es in so mancher Familie am Ende des Monats nur noch ein oder zwei Kugeln statt eines Eisbechers gibt. „Aber das war immer so“, sagt der Wolfsburger, der früher schon seinem Vater Stefano im Eiscafé half. Nach der Ende November beginnenden Winterpause will Licata im Februar wieder mit neuen Sorten starten.

Caffé Salentino sucht händeringend Personal für Mittagstisch

Debora Vecchio und Angelo Giusto erfüllten sich einen Traum und eröffneten im Frühjahr ein kleines Café mit italienischer Feinkost in der Kaufhofpassage. Foto: Barbara Benstem / Wolfsburg

Im Caffé Salentino haben Debora Vecchio und Angelo Giusto kein Problem mit der Inflation, aber mit dem Arbeitskräftemangel. Seit der Eröffnung im April schmeißen sie den Betrieb in der Kaufhofpassage allein. „Wir finden kein Personal“, sagt Vecchio.

Sie hofft, in einigen Wochen auf die Telefonnummern einiger Interessenten für Minijobs zurückgreifen zu können: Wenn die bestellte Küche aufgebaut ist, soll der Mittagstisch mit Scaloppine (Schnitzel), Lasagne und anderen Gerichten starten. Vecchio wird dann am Herd gebraucht, das Paar benötigt dringend Unterstützung für den Service.

Nur Gutes kann Claudio Filice nach einem halben Jahr als selbstständiger Masseur berichten. „Es ist gut angelaufen“, erzählt der 56-Jährige. „Die Leute nehmen das Angebot an. Es gibt doch einige, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten.“ Der Kreis der Stammkunden werde stetig größer. Filice ist zufrieden.

