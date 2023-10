Fallersleben: Schwerer Auffahrunfall – Seniorin muss ins Klinikum

In Fallersleben hat es am Mittwoch einen schweren Unfall gegeben.

Ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Autofahrerin hat sich am Mittwochnachmittag auf der Straße Mühlenkamp in Fallersleben ereignet. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befuhr eine 88 Jahre alte Frau aus Wolfsburg gegen 14.30 Uhr mit ihrem VW Golf die Straße Mühlenkamp aus Richtung Am neuen Tor in Richtung Mozartstraße.

Aufgrund starker gesundheitlicher Ausfallerscheinungen verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr mehrfach auf den VW ID 3 einer vor ihr fahrende 68 Jahre alten Wolfsburgerin auf, bevor sie ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand zum Stehen bringen konnte, berichtet die Polizei Wolfsburg. Ersthelfer kümmerten sich umgehend um die 88-Jährige, alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Letzterer brachte die Seniorin umgehend ins Wolfsburger Klinikum, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die 68 Jahre alte ID3-Fahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.

red

