Die Stellfelder Straße in Wolfsburg-Sandkamp soll auf dem Abschnitt zwischen der Firma Schnellecke (rechts) und der Zufahrt zur den Tennisanlagen zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen werden, so dass der Durchgangsverkehr Richtung Osten/VW-Parkplätze (Bild) verhindert wird.

Verkehr in Wolfsburg Irre Idee in Wolfsburg: Einbahnstraße auf Strecke am VW-Werk

Warum ist auf diese zunächst irre anmutende Idee vorher niemand gekommen? Weder die Stadt Wolfsburg noch die Ortsräte in all den Jahrzehnten, seit der Kampf gegen die Verkehrsbelastung im kleinen Sandkamp vor den Toren des VW-Werks läuft? Jetzt liegt der Vorschlag jedenfalls auf dem Tisch: Eine beliebte Autostrecke in Richtung Werk soll auf einem Teilstück Einbahnstraße werden, um Pendlern die Tour zu vermasseln.

Ausgetüftelt hat den Vorschlag Francescantonio Garippo, seit 2016 Ortsbürgermeister von Kästorf/Sandkamp, der zuletzt als Betriebsrat selbst Jahrzehnte im Werk gearbeitet hat. Erstmals vorgestellt hat er ihn im Sommer, als die Stadt angesichts der verfahrenen Verkehrssituation und der anstehenden Grundsanierung der Sandkämper Ortsdurchfahrt zu einem ersten Bürgerworkshop eingeladen hatte.

Einbahnstraße für Sandkamp soll VW-Pendler raushalten

Als nun im Oktober der zweite Workshop stattfand, ging es um die Konkretisierung der Ideen, die die Stadt in der Zwischenzeit geprüft hat und die vor allem die Stellfelder Straße betreffen. Dabei kristallisierte sich Garippos Vorschlag als zentraler Punkt für die geplanten Verbesserungen heraus. Einer der Kernpunkte der Diskussionen sei die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung für einen Teilabschnitt der Stellfelder Straße gewesen, berichtete die Stadt auf Anfrage.

Wie Jan-Niklas Schildwächter von der Stadt-Pressestelle ausführte, sei im zweiten Workshop über eine ganze Liste von Vorschlägen diskutiert worden. „Diese Vorschlagsliste wird am 23. November im Ortsrat besprochen und voraussichtlich auch zu einer Beschlussfassung führen.“ Dem könne man aber nicht vorgreifen. Zwei Bürger hätten sich als Sprecher des Workshops bereit erklärt „und werden in der Ortsratssitzung den Prozess und die Ergebnisse – unter Begleitung der Verwaltung – vorstellen“. Näheres zu den Ideen auf der Liste wollte die Stadt nicht mitteilen.

Mit vielen Maßnahmen ist schon versucht worden, den Pendlern in Sandkamp die Tour zu vermasseln, beispielsweise mit Pollern. (Archiv) Foto: Helge Landmann / regios24

Stadt Wolfsburg hat Idee aus Bürgerworkshop weiter ausgearbeitet

Das übernahm der Ortsbürgermeister auf Anfrage. „Die Stadt hat zum zweiten Bürgerworkshop verschiedene Varianten zur Idee der Einbahnstraße ausgearbeitet und vorgestellt. Die Bürger sind dann mit Beifall meinem Vorschlag gefolgt“, berichtete Garippo stolz und zufrieden. Und der sieht nach seiner Schilderung so aus: Auf einem nur zirka 150 Meter langen Abschnitt der Stellfelder Straße zwischen der Zufahrt zu den Tennisanlagen und der Ein- und Ausfahrt des Logistik-Unternehmens Schnellecke soll die Ortsdurchfahrt zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Westen werden.

„Das führt dazu, dass die Autofahrer, die in Richtung Osten nur durch Sandkamp durchfahren wollen zu den VW-Parkplätzen, stattdessen über die Heinrich-Nordhoff-Straße fahren müssen“, erklärte Garippo. Oder in Höhe Sitech und Schnellecke von der Stellfelder Straße auf die Parkplatz-Zufahrtsstraße nördlich von Sandkamp abbiegen müssen, die vor ihrem Bau viele Jahre als „Nordumgehung Sandkamp“ gehandelt worden war.

Geringe Kosten, hohe Effekte für Verkehrssituation

Der Ortsbürgermeister geriet regelrecht ins Schwärmen über die Effekte dieser wahrlich simplen Lösung zum Verhindern des Durchgangsverkehrs. Er geht davon aus, dass diese vom Ortsrat im November beschlossen wird. „Das ist endlich eine Verkehrsmaßnahme, mit der wir eine große Wirkung erzielen.“ Selbst die Stadtverwaltung sage, dass das zudem eine Maßnahme sei, die quasi nichts kosten würde. „Im Grunde nur zwei Verkehrsschilder mit ganz großer Wirkung!“

„Die Sandkämper können sich innerhalb der Ortslage mit ihren Autos quasi in jede Himmelsrichtung frei bewegen“, erläuterte der Ortsbürgermeister. Für sie gebe es kaum Einschränkungen, „denn 80 bis 90 Prozent des Fahrzeugverkehrs in Sandkamp spielen sich in Richtung Osten oder Süden ab“. Wer nach Westen wolle, müsse eben künftig die Heinrich-Nordhoff-Straße nehmen – „aber dafür ist das ganze Jahr Ruhe im Dorf“. Und: „Wir beeinträchtigen damit in keinster Weise den Verkehr von Schnellecke und Sitech.“ Noch geklärt werden müsse, wie Einschränkungen für den Busverkehr vermieden werden. Doch bisher sei der Ort eh schlecht angebunden, auch das müsse sich ändern, sagte er.

Das ist endlich eine Verkehrsmaßnahme, mit der wir eine große Wirkung erzielen. Francescantonio Garippo, Ortsbürgermeister von Kästorf/Sandkamp

Ortsbürgermeister rechnet nicht mehr mit Campus Sandkamp von VW

„Durch die Sanierung der Stellfelder Straße haben wir diese einmalige Chance“, resümierte der Ortsbürgermeister in Bezug auf Verkehrsberuhigung. Zudem könne man dem Dorf durch eine Neugestaltung der Ortsdurchfahrt mit Bäumen, Buchten und mehr auch ein anderes Gesicht geben. „Man muss dem Dorf auch mal etwas geben, das jahrzehntelang immer wieder geknebelt wurde durch die Industrie, die fast im Wohnzimmer sitzt.“ Er lobte die Workshops als sehr gut, zum zweiten seien sogar etwa 60 Bürger gekommen.

Die Schnellecke-Pläne, unter anderem für einen Großparkplatz im Westen von Sandkamp, die der Ortsrat im Frühjahr glatt abgelehnt hatte, waren übrigens laut Ortsbürgermeister im Workshop kaum ein Thema. „Die Schnellecke-Vorlage ist erst einmal ad acta gelegt“, lautete seine Einschätzung. Dennoch will er wachsam bleiben – auch in puncto Campus Sandkamp: „Falls es damit doch weitergehen sollte, gilt weiter meine Forderung, dass der Ortsrat eingebunden wird.“

Um das millionenschwere VW-Prestigeprojekt ist es zuletzt auffallend ruhig geworden, nach einer Realisierung in naher Zukunft sieht es nicht aus. Auch der Ortsbürgermeister und VW-Kenner sagte: „Ich habe keine Informationen, dass die Planungen weitergehen.“ Auch er gehe davon aus, dass der Campus Sandkamp wohl nicht kommt.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de