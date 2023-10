Tipps zu Halloween: Was am Sonntag in Wolfsburg los ist

Wolfsburg Ob Kostümwettbewerb im Wakepark, Partys oder ein Grusel-Besuch im Planetarium – am langen Wochenende ist in Wolfsburg viel geboten. Ein Überblick.

Schon bevor Halloween steigt, wird es in Wolfsburg gruselig. Bereits am Wochenende ziehen wieder Geister, Hexen, Vampire und Zombies durch die Straßen der Volkswagenstadt. Verschiedene Locations laden zu Halloween-Partys ein. Wir geben eine Übersicht, was rund um den 31. Oktober in Wolfsburg so los ist.

Halloween in Wolfsburg: Kostümwettbewerb im Wakepark

Der Wakepark im Allerpark Wolfsburg verwandelt sich am Sonntag, 29. Oktober, ab 14 Uhr in eine schaurige Event-Location. Cool: Es gibt wieder Kostümwettbewerbe für Wakeboarder und Kinder. Damit so richtig Stimmung aufkommt, wird es Feuerkörbe und Fackeln am Strand geben. Stockbrot und Gegrilltes sorgen dafür, dass die schaurigen Gestalten nicht vom Fleisch fallen.

Der Ortsrat Kästorf-Sandkamp, der SSV Kästorf-Warmenau und der neu gegründete Dorfgemeinschaftsverein Kästorf laden zu einer Halloween-Party am Sonntag, 29. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in die Mehrzweckhalle Kästorf ein. Es wird ein Kürbisschnitzen veranstaltet, wo jeder seinen eigenen Kürbis mitbringen muss. Laut Veranstalter gibt es für die Kinder eine Kinder-Disco. Auch Erwachsene dürfen sich verkleiden. Der Eintritt ist frei.

Halloween-Party am 30. Oktober im Wolfsburger Kaufhof

Lust auf Party? Am Montag, 30. Oktober, steigt die Ü30-Halloween-Party im Kolumbianischen Pavillon am Allerpark. Los geht es um 21 Uhr. Tickets gibt es noch auf der Seite von regioactive.

Am Montag, 30. Oktober, wird sich ab 20 Uhr auch im Kaufhof in Wolfsburg gegruselt. Die fünf Läden Lupus, Alt-Berlin, Wunderbar, Monkeys und K4 laden zur Halloween-Party ein. Der Eintritt ist frei. „Das wird eine der größten Halloween-Partys in Wolfsburg“, heißt es seitens der Veranstalter. Verkleidete können sich auf ein Halloween-Getränk freuen. Sonst auf der Speisekarten stehen unter anderem eine Halloween-Suppe, Monster-Getränke oder Grusel-Cocktails. Ab 20 Uhr treten dann auch zu verschiedenen Zeitpunkten die Sonics Aces, also die Cheerleader vom MTV Vorsfelde, auf.

Feuerwehr verwandelt Garage in Halloween-Gruft

Am Dienstag, 31. Oktober, verwandelt die SPD Neuhaus/Reislingen die alte Reislinger Feuerwehrgarage, Ecke Hauptstraße/Alter Kirchweg, ab 17 Uhr in eine Halloween-Gruft. Es wird einen Imbiss geben. Auch Gruselgeschichten werden erzählt.

Für den „Gruselspaß unter Sternen“ öffnet das Planetarium Wolfsburg für kleine und große Besucher ab 6 Jahren die Tore ins Reich der Finsternis – das Weltall. „Und tatsächlich finden wir dort Geister, Gespenster, Hexen, Vampire und Zombies. Wir erzählen euch aber auch die alte Sage vom gemeinen Jack O‘Lantern, der den Teufel austrickste und seitdem mit einer Kürbislaterne zwischen den Welten wandern muss und wie man in Mexiko den Tag der Toten feiert“, heißt es seitens des Planetariums. Los geht es am Dienstag, 31. Oktober, um 16 Uhr. Tickets gibt es auf der Seite des Planetariums.

