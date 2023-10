Raub und Randale nach VfL Wolfsburg-Spiel gegen Bayer Leverkusen

Wolfsburg Im Anschluss an das Bundesliga-Spiel des VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen hat es Auseinandersetzungen gegeben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Wie die Polizei Wolfsburg in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist es nach dem Bundesliga-Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen am Samstag gegen 18 Uhr zu Auseinandersetzungen zwischen Fans beider Vereine im Bereich der Berliner Brücke gekommen. Nach Auskunft der Beamten gab es mehrere Raub- und Körperverletzungsdelikte.

Wie es in der Polizeimitteilung heißt, seien gegen 18 Uhr abwandernde Fans von Bayer Leverkusen von einer Gruppierung im Bereich des Tunnelsystems angegriffen worden. Hierbei kam es zum Raub eines Fanschals. Herbeieilende Polizeikräfte konnten den Täter vorläufig festnehmen. Dabei handelte es sich um einen 29 Jahre alten Wolfsburger.

Auseinandersetzungen nach VfL Wolfsburg-Spiel gegen Bayer Leverkusen: Mehrere Verfahren eingeleitet

Nach dem Raub und der Festnahme des Täters wollten weitere VfL Wolfsburg-Fans den Festgenommenen befreien, indem sie die Einsatzkräfte angriffen und körperlich attackierten. Im weiteren Verlauf seien laut Polizei danach erneut Fans von Bayer Leverkusen in Höhe des Treppenabgangs der Berliner Brücke in Richtung der Straße An der Vorburg von einer Personengruppe angegriffen und zum Teil nicht unerheblich verletzt worden.

Im Rahmen dieser Auseinandersetzung soll es erneut zum Raub eines Fanschals sowie zu einem versuchten Raub gekommen sein. Nicht nur das: Es gab wiederum Auseinandersetzungen. Laut Polizei wurden „scheinbar anlasslos“ mehrere Personen körperlich attackiert. Es gab mehrere Verletzte. Die Polizei leitete Verfahren wegen Raubes, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruch, versuchter Gefangenenbefreiung und gefährlicher Körperverletzung ein.

Da während der Abwanderungsphase zum Fußballspiel der Bereich der Berliner Brücke stark frequentiert war, hoffen die Ermittler darauf, dass Zeugen die Vorfälle beobachtet oder sogar videografiert haben. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

