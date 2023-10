Die Polizei Wolfsburg stoppte am Samstagmorgen einen alkoholisierten Autofahrer. (Symbolbild)

Blaulichtmeldung Polizei erwischt in Wolfsburg Autofahrer mit 2,06 Promille

Jähes Ende für die Fahrt eines Autofahrers am Samstagmorgen in der VW-Stadt Wolfsburg: Wie die Polizei mitteilt, stoppte ein Streifenwagen der Polizei an diesem Tag einen Audi Avant und kontrollierte gegen 4.25 Uhr dessen Fahrer.

Bei der Überprüfung des 28 Jahre alten Mannes stellten die Beamten erhebliche Ausfallerscheinungen und starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest brachte Gewissheit: Der Mann war mit 2,06 Promille unterwegs. Daraufhin wurde dem 28-Jährigen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

red

