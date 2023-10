Blaulicht Wolfsburg: Täter brechen gleich zweimal in Blumengeschäft ein

Im Wolfsburger Ortsteil Tiergartenbreite sind bislang unbekannte Täter zweimal in dasselbe Blumengeschäft eingestiegen. In beiden Fällen erbeuteten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Wie die Wolfsburger Polizei berichtet, ereignete sich der erste Einbruch am Donnerstag gegen 17.05 Uhr. Die Täter beschädigten die Glasfront des Eingangsbereichs und gelangten so in das Innere des Geschäfts. Dort suchten sie gezielt nach Bargeld und nahmen dieses mit.

Zwischen Freitag, 17.20 Uhr, und Samstag, 7.55 Uhr, kommen die Täter hinter das Objekt, indem sie die Umfriedung beschädigen. Der Versuch, ein Fenster aufzuhebeln, scheitert allerdings. Die Unbekannten gelangen erneut durch eine Glasfront in das Gebäude. Erneut suchen sie gezielt nach Bargeld, erneut stehlen sie eine noch zu ermittelnde Summe.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen übernimmt das Fachkommissariat 2 der Polizei Wolfsburg. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sollen sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

Westhagen: Autofahrer unter THC-Einfluss

Sonntagfrüh hat die Wolfsburger Polizei in Westhagen zudem einem 25 Jahre alten Autofahrer die Weiterfahrt untersagt. Bei der Kontrolle auf dem Stralsunder Ring fiel der Mann den Polizisten auf – und der Verdacht auf Betäubungsmittel bestätigte sich: Ein Urintest verlief positiv auf THC.

Für den 25-Jährigen folgte eine Blutprobenentnahme im Wolfsburger Klinikum. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Erwerbs und Besitzes von Cannabis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

red

