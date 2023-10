Trinkgeld weg: Einbruch in Wolfsburger Blumengeschäft

Wolfsburg Die Täter zerstörten eine Scheibe und gelangten so in den Verkaufsraum. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

In ein Blumengeschäft in der Wolfsburger Werderstraße wurde eingebrochen. Die Polizei hofft auf Hinweise (Symbolbild).

Die Täter stahlen Trinkgelder der Angestellten: Unbekannte sind in der Zeit von Donnerstag, 17.05 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, in ein Blumengeschäft in der Werderstraße in Wolfsburg eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter zerstörten demnach mit brachialer Gewalt eine Scheibe der Glasfront und stiegen durch diese in den Verkaufsraum ein. Im Kassenbereich zerstörten sie ein Sparschwein. Im Büro durchsuchten sie Schubladen und Schränke nach Beute und entwendeten eine Trinkgeldkasse. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner Geräusche oder verdächtige Personen wahrgenommen haben. Hinweise an die Polizei unter (05361) 46460.

red

