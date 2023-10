Neue Freilufthalle im Vorsfelder Drömlingstadion eröffnet

Vorsfelde Es ist die mittlerweile dritte BraWo McArena. An zwei Tagen gab es besondere Highlights zu erleben.

Sportbegeisterte aus dem Wolfsburger Land bekommen einen neuen Platz: Egal ob Fußballer, Gesundheitssportler oder Fitnesscrack: Die vollautomatische und vielseitige Freilufthalle BraWo McArena Wolfsburg im Drömlingstadion eignet sich für alle. Hinter dem Projekt, das im Rahmen von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BRAWO, initiiert wurde, steht die Idee, insbesondere Kinder und Jugendliche in Bewegung zu bringen. Das berichtet die Volksbank BRAWO in einer Pressemitteilung.





Am 13. und 14. Oktober wurde nun die Eröffnung der mittlerweile dritten BraWo McArena gefeiert – und das mit vielen verschiedenen Highlights. Eines davon: Das Mini-Kickerturnier an denen die U9-Mannschaften des SSV Vorsfelde, JFV Boldecker Land, JFV Allerlöwen und JSG Nordkreis teilnahmen.

Die kleinen Fußballer und die zahlreichen anderen Besucher freuten sich auch über den Besuch von Wölfi, dem Maskottchen des VfL Wolfsburg. Zudem gab es die Möglichkeit sich bei verschiedenen Challenges sportlich zu betätigen – unter anderem wurde die Schuss-Geschwindigkeit gemessen. An der BraWo McArena-Torwand konnten die Gäste Gutscheine für die Nutzung der neuen Freilufthalle gewinnen.

Sport bei jedem Wetter in neuer Freilufthalle in Vorsfelde

Die hochwertige, feuerverzinkte Stahlbaukonstruktion bildet das langlebige, äußerst robuste Tragwerk der BraWo McArena Wolfsburg. Wände gibt es nicht, sie werden durch eine umlaufende Bande und raumhohe Ballfangnetze vollständig ersetzt. Eine moderne LED-Beleuchtung ermöglicht die Nutzung auch in den Abendstunden.





Vor Regen, Schnee und direkter Sonneneinstrahlung schützt das witterungsbeständige, nur flach geneigte Satteldach, das mit einem großen Dachüberstand von 1,5 Metern auch Zuschauern Platz bietet. Umlaufende, geräuscharme Sandwichbanden mit PU-Schaumkern in Kombination mit engmaschigen Ballfangnetzen bilden einen geschlossenen Käfig, der spannende Spielverläufe ohne Unterbrechungen garantiert. Damit Spieler und Zuschauer stets über den aktuellen Spielstand informiert sind, ist die BraWo McArena Wolfsburg mit einer digitalen Anzeigentafel ausgerüstet. Diese wird über ein separates Relais angesteuert und via Knopfdruck lassen sich Tore und Punkte zählen und anzeigen. Für die musikalische Motivation beim Sport sorgt ein Audiosystem, welches komfortabel per Smartphone oder Tablet über eine Bluetooth-Schnittstelle von den Sportlern bedient wird.

Die Belegung der BraWo McArena Wolfsburg erfolgt durchgehend automatisiert. Sportinteressierte können mit wenigen Klicks ihre individuelle Wunschzeit reservieren und bezahlen. Der stets aktuelle Belegungsplan ist unter www.brawo-mcarena.de einsehbar. Interessante Nutzungspakete und Sonderkonditionen können per E-Mail unter info@brawo-mcarenas.de erfragt werden.





Rabatt bis Ende des Jahres sichern





Zur Eröffnung offeriert die BraWo McArena Wolfsburg interessante Sonderpreise: Bis zum Ende der Herbstferien am 30. Oktober gelten interessante Sonderpreise auf alle Buchungen für die BraWo McArena Wolfsburg. Details sind nachzulesen unter www.brawo-mcarena.de.

red

