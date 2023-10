Sicherheitspakete für Schüler aus Vorsfelde und Königslutter

Gemeinsam für einen sicheren Schulweg: Verkehrswacht, Polizei und Öffentliche übergeben die Sicherheitspakete in der Grundschule am Drömling in Vorsfelde.

Die Öffentliche Versicherung Braunschweig und die regionalen Verkehrswachten sorgen für einen sicheren Schulweg für insgesamt 2650 Erstklässlerinnen und Erstklässler in Wolfsburg und Königslutter: In einer gemeinsamen Aktion bekamen die Grundschulen Sicherheitspakete als Geschenk für die neuen Schülerinnen und Schüler überreicht. Die Übergabe hat in der Grundschule am Drömling in Vorsfelde und an der Grundschule an der Driebe in Königslutter stattgefunden.





In den Sicherheitspaketen befinden sich nach Angaben der Öffentlichen Versicherung Braunschweig reflektierende Kinderwarnwesten oder Reflektorenkragen für eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Außerdem ist ein von der Öffentlichen und der Verkehrswacht gestaltetes Malbuch enthalten, das den Kindern spielerisch ein sicheres Verhalten vermittelt und mögliche Gefahren auf dem Schulweg sichtbar macht.

8000 Schüler in der Region bekamen ein Sicherheitspaket

Die Aktion der Öffentlichen findet seit vielen Jahren in Kooperation mit den lokalen Verkehrswachten statt. Zum zweiten Mal hat das regionalen Versicherungsunternehmen die Verteilung der Sicherheitspakete auf ihr gesamtes Geschäftsgebiet ausgeweitet. sodass auch in 2023 alle neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler in Braunschweig, Salzgitter, Wolfenbüttel, Helmstedt, Wolfsburg, Bad Gandersheim, Harz, Thedinghausen und Wendeburg ihr persönliches Geschenk erhalten können. Insgesamt bekommen rund 8000 Schülerinnen und Schüler ein Paket überreicht.





Die Öffentliche Versicherung Braunschweig hat ihr ausschließliches Geschäftsgebiet im „alten Braunschweiger Land“, zu dem auch Teile von Wolfsburg und Umgebung sowie Orte wie Velpke, Vorsfelde, Kästorf oder Reislingen gehören.

