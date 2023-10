Abwechslungsreiches Programm im Theater Wolfsburg

Mit dem November beginnt bereits der dritte Monat in der Jubiläumsspielzeit des Scharoun Theater Wolfsburg, in dem nicht nur weitere Highlights aus verschiedenen Genres warten, sondern mit einer opulenten Inszenierung des Weihnachtsklassikers „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ auch die gemütliche Zeit des Jahres eingeläutet wird. Und es geht um Heldinnen und Helden – alle auf ihre ganz eigene Weise. Mit diesen Worten kündigt das Theater sein Programm für November an.

Große Oper verspricht das Landestheater Detmold am 3. November mit Puccinis letzter, herzzerreißender Meisteroper Turandot über eine ungewöhnliche Heldin. Im fernöstlichen Reich von Prinzessin Turandot herrscht ein grausames Gesetz: Nur wer drei Rätsel lösen kann, darf sie heiraten, sonst wartet der Tod. Ein unbekannter Prinz besteht die Prüfung und gibt in einer der berühmtesten Tenor-Arien der Operngeschichte – „Nessun dorma“ – nun Turandot das Rätsel um seinen Namen auf.

„Herzlich Willkommen“ von Walter Kempowski gibt das Altonaer Theater am 4. November. Foto: G2 Baraniak / Theater Wolfsburg

Der vierte Teil der Sage „Herzlich Willkommen“ wird am 4. November gezeigt

Ein für seine Familie ganz anderer Held war der Schriftsteller Walter Kempowski, um den sich der vierte Teil der Saga „Herzlich Willkommen“ am 4. November in einer Inszenierung des Altonaer Theater Hamburg dreht und die mit dem Barbara Kisseler Theaterpreis 2019 ausgezeichnet wurde. „Wird schon werden, da müssen wir eben durch“, sagt Mutter Grethe, als ihr Sohn Walter nach acht Jahren Haft aus dem Zuchthaus Bautzen zu ihr zurückkehrt. Walter fühlt sich von den Menschen, mit denen er es nun zu tun hat, zunächst nicht anerkannt und erliegt immer wieder Anfällen von Melancholie. Doch seine spätere Aufgabe als Dorfschullehrer und die Liebe zu seiner Frau gibt ihm jene Perspektive, in einer Gesellschaft Fuß zu fassen, die ihn zunächst als Ex-Häftling keineswegs herzlich willkommen heißen wollte.

Claudia Michelsen tritt am 5. November auf mit Michael Endes „Momo“. Foto: Mathias Bothor / Theater Wolfsburg

Michael Endes Roman Momo aus dem Jahr 1973 ist weit mehr als ein Kinderbuch. Er ist eine Gesellschafts- und Sozialkritik, verpackt in die spannende Erzählung von einem kleinen Mädchen, das als stille Heldin den Menschen die gestohlene Zeit zurückbringt. Grimme-Preisträgerin und Tatort-Kommissarin Claudia Michelsen und Multi-Percussionist Stefan Weinzierl nehmen sich in ihrer Konzertlesung am 5. November die Zeit, um Momos Geschichte mit Sprache und Musik lebendig zu machen – eine Liebeserklärung an Michael Endes Werk und eine leidenschaftliche Aufforderung zum Zuhören.

São Paulo Dance Company Brasilien präsentiert am 7. November drei Werke

Eine der bedeutendsten Tanzgruppen Lateinamerikas, die São Paulo Dance Company Brasilien, präsentiert mit 14 Tänzerinnen und Tänzern am 7. November drei Werke über die kollektive sowie die eigene Identität: „Anthem” ist eine Reflexion über den Prozess der Konstruktion und Dekonstruktion von kollektiven Identitäten. Die Inspiration für das Stück kommt von Liedern, die zu Hymnen werden und Menschen verbinden. „Umbó” handelt von dem Wunsch, diejenige Person zu werden, die man aufgrund einer bestimmten Referenz sein möchte – aktueller kann Tanz nicht sein! 2008 gegründet, kann die Company mit ihrem sowohl klassischen als auch modernen internationalen Repertoire bereits auf stolze 56 Produktionen zurückblicken.

Fritz Langs Filmklassiker „Metropolis“ unterlegt das Staatsorchester Braunschweig am 13. November mit Musik. Foto: Europäische Filmphilharmonie / Theater Wolfsburg

Das Staatsorchester Braunschweig gastiert in Kooperation mit dem BIFF Filmfest Braunschweig und dem Film+MusikFest Bielefeld Stummfilmkonzert Metropolis am 13. November mit Fritz Langs Stummfilmklassiker Metropolis. Der Film ist ein Meisterwerk der Filmästhetik, ein Meilenstein in der Geschichte des Science-Fiction-Films und nicht zuletzt eine wahr gewordene Vision der heutigen Gesellschaft. In Metropolis, der zweigeteilten Großstadt der Zukunft, leben die Reichen auf der Oberfläche, während die Arbeiterschicht unter der Erde hausen muss. Ein Aufstand der geknechteten Massen führt zu Zerstörung, aber auch zur Versöhnung zwischen den Klassen – ausgelöst durch die Liebe Freders, Sohn des Herrschers Johann Fredersen, zu Maria, der „Heiligen der Unterdrückten“ aus der Unterstadt. Das Staatsorchester Braunschweig unter der musikalischen Leitung von Burkhard Götze präsentiert das Stummfilmkonzert am 13. November, eine Werkeinführung bietet das Theater wieder um 19.15 Uhr.

Das Weihnachtsmärchen „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ wird ergänzt mit dem Plakatwettbewerb

Und am 17. November hebt sich dann endlich zum ersten Mal der Vorhang zum diesjährigen Weihnachtsmärchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nach dem gleichnamigen tschechisch-deutschen Märchenfilm von Václav Vorlícek und František Pavlícek sowie mit der weltberühmten Original-Filmmusik von Karel Svoboda in einer Einspielung der Originalaufnahme der Meininger Hofkapelle. Die Fernsehfassung von 1973 begeistert jedes Jahr weltweit Millionen von Kinder- und auch Erwachsenenherzen. Die opulente und märchenhaft klassische Inszenierung ab 4 Jahren ist bereits die zweite Märchen-Regiearbeit von Jürgen Beck-Rebholz und wird bis zum 22. Dezember fast täglich gezeigt, begleitet wieder von einer umfangreichen Ausstellung aller im Rahmen des traditionsreichen Plakatmalwettbewerbs eingereichten Bilder im Foyer des Theaters.

