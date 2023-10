Taylor-Swift-Hype: So erlebten Wolfsburger „Swifties“ den Film

Wolfsburg Kino-Rekord für Taylor Swift, singende und tanzende Fans im Kinosaal und neue Freundschaften. So geht es mit dem Hype in Wolfsburg weiter.

Die Bühne wird dunkel, Taylor Swift wechselt sekundenschnell ihr Outfit, noch mehr Glitzer, noch pompöser, nur um ein noch größeres Feuerwerk auf der Bühne zu zünden. Fans jubeln, halten ihre Leucht-Armbänder in die Höhe, singen und tanzen. Nicht nur im Stadion in Los Angeles, auch in Wolfsburg. Im Kinosaal. 9204 Kilometer Luftlinie vom Sofi-Stadium, vom eigentlichen Konzertgeschehen entfernt. Am Freitag wurde der Konzert-Kinofilm „Taylor Swift The Eras Tour“ das erste Mal im Wolfsburger Cinemaxx gezeigt. Und viele „Swifties“, so werden die Fans des Megastars liebevoll genannt, haben es sich nicht nehmen lassen, gleich die ersten Vorstellungen am Premierenabend zu besuchen. Schnell war klar: Dieses Wolfsburger Kino-Erlebnis ist anders. Denn: Kurzerhand wurde der Kinosaal in eine Konzert-Location umgewandelt. Genauer gesagt in das Sofi-Stadium in Los Angeles. Dort spielte nämlich das Konzert der Eras Tour, das die nächsten Wochen noch über die Kino-Leinwände in Wolfsburg flimmert.

Schon jetzt hat Taylor Swift den Kinorekord gebrochen: 97 Millionen US-Dollar spielte der Film am ersten Wochenende ein. Somit ist es der erfolgreichste Start eines Konzert-Kinofilms in den USA. Aber, kleiner Spoiler: Es folgen noch ein paar Wochenenden!

Taylor Swift Film: Wolfsburger Swifties verwandeln Kino-Saal in Konzert-Arena

Gleich drei Vorstellungen gab es am Freitagabend. Wir haben bei der 18-Uhr-Show mal Mäuschen gespielt. 168 Minuten sangen, klatschten, tanzten und fieberten die Kino-Gäste mit. 168 Minuten waren die Fans in Taylors Bann gezogen und vergaßen bei den bekannten Hits wie „Love Story“, „You Belong with Me“ oder „Anti Hero“ oftmals alles um sich herum. „Das war das Beste, was Taylor jemals gemacht hat“, sagte die 17-jährige Emily Nitsche, liebevoll von ihrer Familie auch „Ober-Swiftie“ genannt. Sie war gemeinsam mit ihrer Familie – Vater, Mutter, Bruder und Tante – bei der Vorstellung. Überzeugungsarbeit musste sie nicht leisten, sie habe bereits ihre gesamte Familie mit dem Taylor-Swift-Fieber „infiziert“.

Das war das Beste, was Taylor jemals gemacht hat. Emily Nitsche über den Kinofilm

Kein Wunder also, dass die Familie perfekt gekleidet zum Konzert-Kinofilm erschien: in College-Jacke, Glitzer-Oberteil, Cowboy-Stiefeln, Fan-Shirt... „Ich bin nächstes Jahr auf den zwei Konzerten in Gelsenkirchen dabei“, freute sich Nitsche. Ihre Mutter lerne schon fleißig die Songtexte. Und auch ihr Bruder freue sich auf den gemeinsamen Geschwister-Abend beim Konzert. Und was begeistert die 17-Jährige an der Sängerin? „Das Storytelling in den Liedern fasziniert mich. Generell ist ihre Art und die Nähe zu den Fans einfach toll.“

Nach und nach füllte sich das Kino mit Taylor-Swift-Fans. Foto: Helge Landmann / regios24

„Taylor Swift The Eras Tour“: Kinobesuch in Wolfsburg als Konzert-Ersatz

Nicht ganz so viel Glück hatten die beiden Freundinnen Lilly und Theresia aus Gardelegen. Sie haben bisher keine Konzerttickets ergattern können. Für sie war der Kinofilm dementsprechend Konzert-Ersatz. Und um das echte Konzert-Feeling zu bekommen, haben sie ihre Outfits abgestimmt, Freundschaftsarmbänder gebastelt – eine Tradition unter den „Swifties“, um sich gegenseitig zu unterstützen – und sich das Taylor-Swift-Popcorn-Special gegönnt. „Wir ‚Swifties‘ halten zusammen. Wir hoffen, dass wir hier noch viele andere treffen und kennenlernen“, sagten die beiden 13-Jährigen.

Freundschaftsarmbänder, Taylor Swifts Glückszahl 13 und Popcorn – die „Swifties“ bereiteten sich auf den Kinoabend perfekt vor. Foto: Helge Landmann / regios24

Und das sollte beim Kinobesuch des Swift-Films gar nicht so schwer sein, denn bereits vor Filmbeginn wurden die ersten Freundschaftsarmbänder mit Songtexten von Taylor Swift getauscht. Mal mit rosa Herzchen, bunten Steinen, Glitzer, goldenen, schwarzen, blauen oder weißen Kugeln. Der Kreativität waren bei den mehrstündigen Bastel-Einheiten offensichtlich keine Grenzen gesetzt.

Carlotta freute sich auf den Konzert-Kinofilm ihres Idols. Foto: Helge Landmann / regios24

Taylor Swift Fans: Beim Kinofilm kommen Jung und Alt zusammen

Dass die Pop-Sängerin eine breite Fangemeinde hat, die zusammenhält, wurde auch bei einem Blick in den Kino-Saal deutlich. Hier kommen Jung und Alt zusammen, erleben gemeinsam ihr ganz persönliches Konzert-Erlebnis. Von Amerika direkt auf die Leinwand in der VW-Stadt projiziert. Auch die 11-jährige Carlotta war gemeinsam mit ihrer Mutter am Freitag zu Besuch im Cinemaxx Wolfsburg. „Taylor macht schöne Musik, sieht toll aus und ist mein Idol“, sagte Carlotta, mit einem großen Taylor-Swift-Popcorn-Becher in der Hand und resümierte: „Der Film war richtig spannend!“

Die weiteren Vorstellungen des Kinofilms sind:

„Der weitere, geplante Vorstellungs-Zeitraum umfasst die drei kommenden Wochen, immer donnerstags bis sonntags“, informiert Marie Wehmeier, zuständig für PR und Kommunikation im Cinemaxx. Das sind die Wochenenden 19. bis 22. Oktober, 26. bis 29. Oktober und 2. bis 5. November. Für die ersten Wochenenden sind auch schon genaue Zeiten terminiert:

Donnerstag, 19. Oktober: 16 und 19.30 Uhr

Freitag, 20. Oktober: 16 und 20 Uhr

Samstag, 21. Oktober: 16 und 20 Uhr

Sonntag, 22. Oktober: 16 und 19.30 Uhr

„Für den 19. bis 22 sind Vorstellungen bereits buchbar und noch gibt es ein ausreichendes Ticket-Kontingent, so dass Besucher*innen die Möglichkeit haben, auch spontan vorbeizukommen oder Tickets zu buchen und sich auf Taylor Swift auf der großen Leinwand freuen“, informiert Wehmeier.

