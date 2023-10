Wolfsburg sucht Paten für Kinder psychisch kranker Eltern

Die Stadt Wolfsburg sucht ehrenamtliche Paten für Kinder von psychisch kranken Eltern. „Ich helfe gerne meiner Mutter, aber manchmal möchte ich auch nur Kind sein“ - dies ist einer der häufig gehörten Sätze von betroffenen Kindern. Dafür sind zuverlässige und langfristige Bindungen zu Erwachsenen besonders wichtig, die die eigenen Eltern der betroffenen Kinder aber nicht bieten können. Unterstützung im Kindesalltag (z. B. bei den Hausaufgaben), gemeinsame Freizeitaktivitäten oder oder einfach nur die Vermittlung von Nähe und Sicherheit sind Aufgaben, die die Paten übernehmen können.

Für Interessierte an der Patenschaft führt der Geschäftsbereich Gesundheit zusammen mit der Erziehungsberatung Wolfsburgim November eine Schulung durch, um Paten auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Weiterhin finden regelmäßig alle sechs bis acht Wochen Patentreffen statt. Der lebhafte Erfahrungsaustausch wird von den Teilnehmenden immer als sehr hilfreich empfunden. Und auch die professionellen Begleiter stehen den Paten in Fragen als Ansprechpartner zur Verfügung. Drei Schulungstermine stehen für die Patenschaft am 7., 14. und 21. November jeweils von 18 bis 21 Uhr an und finden in den Räumen der Erziehungsberatungsstelle Wolfsburg (Braunschweiger Straße 12) statt.

Anmeldungen für die Schulungen sind telefonisch unter 05361 282040 oder per E-Mail an spv@stadt.wolfsburg.de bis zum 22. Oktober möglich. Ansprechpartnerinnen sind Dr. Jennifer Siemann, Annette Guth-Schneider sowie Susanne Wolf-Winkler.

