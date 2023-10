Unfall in Fallersleben: Smart auf Golf geschoben und geflüchtet 

Wolfsburg Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am 5. Oktober auf einem Parkplatz in der Straße „Schulzen Hof“ ereignete.

Die Polizei in Wolfsburg sucht nach Zeugen. Dabei geht darum, dass eine unbekannte Person schon am 5. Oktober in Fallersleben eine Unfallflucht begangen hat. An besagten Donnerstagvormittag parkte gegen 9.55 Uhr eine 63 Jahre alte Frau ihren schwarzen Smart neben einem bereits abgestellten roten VW Golf auf einem Parkplatz in der Straße „Schulzen Hof“ ordnungsgemäß ein. Der Parkplatz rechts neben ihr war zu diesem Zeitpunkt frei, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Als die Frau gegen 10.45 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie fest, dass ein Unbekannter oder eine Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den Smart gestoßen war. Dabei wurde die Frontschürze abgerissen und der Smart gegen den links neben ihm stehenden VW Golf gedrückt. Anschließend fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser beläuft sich nach derzeitigem Stand auf mindestens 6.000 Euro. Der Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Da der Parkplatz im „Schulzen Hof“ zwischen 10 und 11 Uhr stark frequentiert ist, hoffen die Ermittler der Polizei, dass Kunden oder Besucher des „Schulzen Hof“ den Vorgang beobachtet haben und Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Fallersleben, Rufnummer 05362/947410.

