Die Stadt Wolfsburg will für Detmerode eine Erhaltungssatzung erlassen. Doch wie zum Beispiel hier in der Hermann-Ehlers-Straße sehen viele Eigenheim-Reihen längst nicht mehr einheitlich aus. An einigen Häusern ist die Dacheinfassung weiß gestrichen, an anderen ist die Attika verschiefert. Auf diversen Flachdächern sind Solaranlagen installiert.