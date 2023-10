Wolfsburg Zwei Arztpraxen, zwei Restaurants, ein Kiosk – in einer Nacht. Die Wolfsburger Polizei hofft auf Zeugen, um den Einbrechern auf die Spur zu kommen.

Einbrecher haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ihr Unwesen in der Wolfsburger Innenstadt getrieben. (Symbolbild)

Blaulicht Fünf Einbrüche in Wolfsburger Innenstadt – Polizei ermittelt

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in zwei Arztpraxen, einen Kiosk und zwei Gaststätten in der Wolfsburger Innenstadt eingebrochen. In einem Fall wurden die Einbrecher durch einen Zeugen vertrieben, berichtet die Polizei.

Der Reihe nach: Um kurz nach Mitternacht wurde der Wolfsburger Polizei ein Einbruch in die Tagesklinik im Schachtweg gemeldet. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Unbekannten Zutritt zu zwei Arztpraxen verschafft haben. Die Höhe des Diebesguts steht noch nicht fest.

Etwa zwei Stunden später betätigte eine Anwohnerin aus der Porschestraße den Polizei-Notruf. Die Zeugin wurde durch einen lauten Knall aufgeschreckt und stellte beim Hinausschauen aus dem Fenster fest, dass bei einem in der Nähe befindlichen Kiosk eine Scheibe eingeschlagen worden war. Ohne die Einbrecher zu sehen, machte die Zeugin lautstark auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter von ihrem weiteren Handeln absahen und die Flucht ergriffen.

In Wolfsburger Poststraße: Einbrecher werfen Gullydeckel in Fensterscheibe

Den Einbruch in einen Gasthof in der Kleiststraße entdeckte der Inhaber erst am Sonntagmorgen. Gäste hatten den Inhaber auf eine eingeschlagene Fensterscheibe aufmerksam gemacht. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu der Gaststätte und durchsuchten den Schankbereich nach möglichem Diebesgut. Nachdem sie Bargeld gefunden hatten, konnten sie unerkannt entkommen. Der Einbruch muss zwischen 18.30 und 9 Uhr passiert sein.

Gegen 10 Uhr stellte der Inhaber eines Restaurants in der Poststraße einen Einbruch in sein Geschäft fest. Der Mann hatte sein Restaurant gegen Mitternacht verschlossen. Die Tatortaufnahme ergab, dass die unbekannten Täter einen Gullydeckel in eine Fensterscheibe geworfen hatten. Im Anschluss stahlen sie Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der genannten Tatorte gesehen haben, sollen sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 melden.

red

