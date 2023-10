Einbruch in Wohnung in Wolfsburg: Mieter im Schlaf überrascht

Wolfsburg Zwei Männer sind in eine Wohnung in der Roseggerstraße in Wolfsburg eingebrochen. Als der Bewohner der Wohnung wach wird, flüchten die beiden Täter.

In der Nacht zum Samstag sind gegen 2:25 Uhr zwei noch unbekannte Täter in eine Wohnung eines eines Mehrfamilienhauses in der Roseggerstraße in der Innenstadt von Wolfsburg eingebrochen, während der Mieter der Wohnung seelenruhig schlief. Dies hat die Polizei Wolfsburg am Montag mitgeteilt. Die beiden Täter entwendeten ein Portemonnaie.

Nach Angaben der Polizei wurde der schlafende Mieter im ersten Obergeschoss durch Geräusche und seinen bellenden Hund geweckt. Zu diesem Zeitpunkt standen zwei Unbekannte in seinem Schlafzimmer. Als die beiden Männer den Mieter der Wohnung wahrnahmen, flüchteten sie über den Balkon.

Einbruch in Wohnung in Wolfsburg: Täter verschaffen sich gewaltsam über den Balkon Zutritt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten die Einbrecher zunächst auf den Balkon der Wohnung und verschafften sich anschließend über die Balkontür gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Dort durchsuchten sie dann Schränke nach möglichem Diebesgut. Ihre Beute: eine Geldbörse.

Zeugen, denen zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Roseggerstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

