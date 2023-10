Spielplatz Kletterspielplatz in den Steimker Gärten – so soll er heißen

Es soll nicht der einzige Spielplatz im neuen Stadtteil Steimker Gärten bleiben, aber ein besonderer: denn das Motto ist Klettern – und das in vielen Facetten. Dazu haben im Rahmen eines Workshops zahlreiche Kinder des Quartiers im Sommer dieses Jahres mit Vertretern der Jugendförderung der Stadt Wolfsburg, des Landschaftsarchitekturbüros Henning Larsen und Volkswagen Immobilien (VWI) gemeinsam ihre Ideen und Wünsche eingebracht. Aus den Kinderwünschen des Workshops sind inzwischen eine Vorentwurfsplanung und ein Modell entstanden. Das schreibt die Volkswagen Immobilien GmbH in einer Pressemitteilung.

Bei einer Vorstellung erläuterte Jonas Köllmann, vom Büro Henning Larsen, das Spielplatz-Konzept, das aus den eingebrachten Ideen der jungen Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers entstanden ist. „Der Kletterspielplatz setzt sich aus natürlichen, organischen Materialien und Formen zusammen, die sich landschaftlich in die Topografie der Grünfuge eingliedern und den Kindern durch ihre Mehrschichtigkeit möglichst viel Raum zur individuellen Aneignung lassen“, sagte Köllmann.

Baustart für den neuen Spielplatz in den Steimker Gärten ist für Sommer/Herbst 2024 geplant

Die Präsentation kam laut Mitteilung von VWI bei den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern gut an. Mit Hilfe von Zollstöcken und an der Wand aufgeklebten Silhouetten der möglichen Spielelemente ließen sich die realen Größen und Proportionen, ergänzend zum Modell, gut vermitteln. Nach der Vorstellung und den eigenen Nachfragen, waren die Kinder dann wieder selbst gefragt. Gemeinsam wurden Vorschläge gesammelt, wie der künftige Spielplatz denn heißen könnte. Eine große Mehrheit der Kinder stimmte letztlich für „Kletterparcours“ – so der neue Name der künftigen Spielfläche.

„Wie geht es jetzt weiter? Wann können wir spielen?“, wollte ein Mädchen von den Planern abschließend wissen. Die Antwort lieferte VWI-Projektleiter Christian Laviola: „Wir werden diese Punkte abschließend für die weiterführende Planung besprechen, die erforderlichen baurechtlichen und sicherheitsrelevanten Aspekte prüfen lassen und mit der Stadt gemeinsam abstimmen. Und dann kann es auch schon bald mit der Baustelle im nächsten Jahr losgehen.“

Der Baustart für den neuen Spielplatz in der Grünfuge am Kamillenweg ist für Sommer/Herbst 2024 geplant. Dieser Kletterspielplatz stellt einen von insgesamt zwei zukünftigen Quartiersspielplätzen dar. Die Arbeiten am zweiten Spielplatz neben der städtischen Kindertagesstätte starteten bereits in der vergangenen Woche – hier entsteht ein großzügiger Wasserspielplatz, an dessen Gestaltung ebenfalls Kinder aus dem Quartier im Rahmen eines Workshops beteiligt waren.

