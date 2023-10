Unbekannter beleidigt und bedroht Frau in Wolfsburger Linienbus

Wolfsburg In der Linie 202 kam es am Dienstagmorgen zu einem brisanten Vorfall. Was nach Zeugenaussagen vorgefallen sein soll.

In Wolfsburg hat es in einem Linienbus einen brisanten Vorfall gegeben.

In einem Linienbus in der Wolfsburger Innenstadt hat am Dienstag ein Unbekannter eine 40 Jahre alte Frau beleidigt und bedroht. Drei bisher unbekannte Fahrgäste zeigten Zivilcourage.

Die 40-Jährige stieg am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr mit einem Kinderwagen in der Bonhoefferstraße in einen Bus der Linie 202 und fuhr in Richtung Innenstadt und setzte sich in den vorderen Bereich des Busses. An der Haltestelle Rabenberg stieg ein bisher unbekannter Mann ein, der sich in die Nähe der Wolfsburgerin setzte. Kurz bevor der Bus an der Haltestelle Kaufhof ankam, fing der Mann plötzlich an, die 40-Jährige zu beleidigen und zu bedrohen, bis die Frau mit ihrem Kinderwagen eine Station später ausstieg.

Ein ebenfalls im Bus befindliches Paar sowie ein Mann zeigten Zivilcourage und unterstützen die Frau in der Situation, so dass der Unbekannte von ihr abließ. Der Unbekannte war etwa 50 Jahre alt und 1,65 Meter groß. Er trug eine Brille und ein beigefarbenes Basecap und eine helle dünne Jacke.

Da der Bus gut besetzt war, hoffen die Ermittler, dass sich Zeugen melden, insbesondere das Paar und der Mann, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Täter machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460.

Diebe stehlen Baumaschine von Baustelle in Wolfsburgs Innenstadt

Unbekannte Täter haben Ende September eine Baumaschine von einer Baustelle an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Wolfsburg gestohlen und entkamen unerkannt.

Am 21. September fanden im Bereich der Baustelle diverse Aufbruch- und Verfüllarbeiten statt. Gegen elf Uhr wurde am 21. September ein Vibrationsstampfer in der Nähe der Grauhorststraße durch Mitarbeiter an einem Grabenrand abgestellt. Gegen 16 Uhr bemerkten Zeugen den Diebstahl der Baumaschine.

Die Ermittler gehen davon aus, dass unbekannte Täter mit einem Fahrzeug den gesperrten Bereich der Baustelle befahren und den Vibrationsstampfer eingeladen haben. Hinweise: (05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de