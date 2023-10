Taylor-Swift-Fans aufgepasst: Die Infos zum Wolfsburger Kinostart

Der Kino-Film „Taylor Swift: The Eras Tour“ wird am Freitag das erste Mal in Wolfsburg gezeigt.

Taylor Swift kommt nach Wolfsburg – zumindest auf die Kinoleinwand im Cinemaxx der VW-Stadt. Los gehts am heutigen Freitag, 13. Oktober. Dann feiert der Konzert-Kinofilm „Taylor Swift: The Eras Tour“ ab 18 Uhr Premiere. Wir haben mit dem Cinemaxx gesprochen: Darauf müssen sich die Swifties, so werden die Fans der US-Sängerin liebevoll genannt, einstellen.

Kommendes Wochenende steht ganz im Zeichen der Kino-Premiere. Denn gezeigt wird der Konzertfilm nicht nur am Freitag, den 13ten, sondern auch am Samstag, 14. Oktober, und Sonntag, 15. Oktober, jeweils ab 12 Uhr.

Danach flimmert der Megastar in den darauffolgenden drei Wochen immer donnerstags bis sonntags über die Leinwand.

Taylor Swift Eras Tour

Dann läuft der Taylor-Swift-Kinofilm in Wolfsburg:

Freitag, 13. Oktober: 18, 20 und 22 Uhr

Samstag, 14. Oktober: 12, 14, 16, 18, 20 und 22 Uhr

Sonntag, 15. Oktober: 12, 14.30 Uhr, 16, 18.30 und 19.30 Uhr

Donnerstag, 19. Oktober: 16 und 19.30 Uhr

Freitag, 20. Oktober: 16 und 20 Uhr

Samstag, 21. Oktober: 16 und 20 Uhr

Sonntag, 22. Oktober: 16 und 19.30 Uhr

Taylor-Swift-Kinofilm: Darauf können sich die Fans freuen

„Zum Auftakt und den ersten Vorstellungen am Wochenende vom 13. Oktober, die gut besucht sein werden, empfehlen wir allen ‚Swifties‘ etwas früher zu erscheinen als gewohnt, um lange Wartezeiten an der Gastronomie zu vermeiden“, heißt es seitens Marie Wehmeier, PR und Kommunikation Cinemaxx. Und die Schlange wird in der Gastronomie vermutlich lang sein. Denn passend zum Film bietet Cinemaxx zwei Special-Deals an: Einen Popcorn-Deal, der Popcorn in einem limitierten Taylor-Swift-Popcorn-Becher beinhaltet und einen Special-Deal, auch mit Popcorn in einem limitierten Taylor Swift Popcorn-Becher und einem Soft-Drink.

„Bei ‚The Eras Tour‘ handelt es sich für uns als Kinobetreiber um das größte Event-Release seit jeher“, teilt Wehmeier mit. Um dem Ereignis und dem Konzert-Feeling gerecht zu werden, zeige der Kinobetreiber den Film in seinen größten Sälen.

Und damit die Stimmung in den Kinosälen mindestens genauso gut wird wie auf der „Eras Tour“ selbst, werden Taylors Fans aufgerufen, ihre Stimmen zu „ölen“, Freundschaftsarmbänder zu basteln, die sie im Kino dann verteilen und tauschen können sowie ihre Outfits zu planen. Ganz so, wie sie es auch auf den Konzerten tun würden.

Was kosten die Kinokarten?

Erwachsene zahlen 19,89 Euro. Kinder und Schülerinnen und Schüler zahlen 13,13 Euro. Und wer sich jetzt fragt, wieso die Preise so krumm und schräg sind: 1989 ist das Geburtsjahr von Taylor Swift. 13 ist die Glückszahl der Sängerin.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de