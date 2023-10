Wolfsburg Am 30. Januar treten verschiedene Künstler in insgesamt sechs Wolfsburger Lokalen auf. Tickets für die Shows können schon jetzt reserviert werden.

Für gute Laune sorgen soll die 25. Komische Nacht in Wolfsburg wie hier im Jahr 2019 im Brauhaus Fallersleben. (Archivbild)

Komische Nacht Lachmuskeln werden gefördert bei der Komischen Nacht in Wolfsburg

Seit über 15 Jahren zählt die Komische Nacht zu einem der erfolgreichsten Live-Comedy-Formaten Deutschlands - dabei ist keine Komische Nacht wie die andere. Der Comedy-Marathon findet in mittlerweile 50 deutschen Städten statt und gemeinsam bringen die vielen Künstler, die engagierten Locationbetreiber und alle weiteren Partner vor Ort das Komische Nacht Publikum von Herzen gern zum Lachen. Manchmal an einem Abend in bis zu drei Städten parallel.

Das Veranstaltungsformat bietet weit über 200 Künstlern regelmäßig eine Bühne und das gleich zweimal im Jahr. Die Besucher der Komischen Nacht erleben einen außergewöhnlichen Querschnitt durch die aktuelle Comedyszene in Deutschland und durch die Rotation der Künstler durch die teilnehmenden Lokalitäten der Stadt sorgt die Komische Nacht ganz nebenbei auch noch für eine Belebung der Innenstädte. Jedes Jahr kommen neue Städte dazu, die Premiere bei dieser aussergwöhnlichen Comedy-Mixshow feiern.

Komische Nacht findet in Wolfsburg am 30. Januar statt

In Zusammenarbeit mit den Gastronomen, präsentiert die Agentur MITUNSKANNMAN.REDEN. an einem Abend verschiedene Comedians und anderen Unterhaltungskünstler aus den Bereichen Comedy, Kabarett und auch Zauberei, die ihr Publikum immer abwechslungsreich und kurzweilig durch den Abend begleiten. Bekannt durch ihre Auftritte im Quatsch Comedy Club, bei Nightwash und eben der Komischen Nacht, garantieren die Künstler einen gelungenen Abend in geselliger Runde bei Essen und Trinken.

In Wolfsburg findet die Komische Nacht am Dienstag, 30. Januar 2024, um 19.30 Uhr statt. Künstler treten in den Lokalen Café & Bar Celona Wolfsburg, Café Schrill, LIDO im Hallenbad, Lindenhof Nordsteimke, Occhipinti-Restaurant sowie Zum Tannenhof auf. Die Künstler, die dort auftreten, werden bald bekannt gegeben. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.

Karten für die Komische Nacht schon vorbestellen

In jedem Laden treten an einem Abend bis zu fünf Comedians jeweils circa 20 Minuten live auf. Das Beste: Bei der Komischen Nacht müssen nicht die Besucher von Lokal zu Lokal wandern, um verschiedene Comedians sehen zu können, sondern jeder Gast kauft sich eine Eintrittskarte für sein Lieblingslokal. Die Künstler sind es, die von Club zu Club ziehen. Für sein Eintrittsgeld erhält man so ein abendfüllendes und hoch unterhaltsames Programm in gemütlicher Atmosphäre.

Karten für dieses Comedy-Highlight gibt es ab sofort im Internet unter www.komische-nacht.de. Für die Locations LIDO im Hallenbad sowie Zum Tannenhof gibt es Karten ausschließlich in den Lokalen.

red

